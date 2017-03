Linde: Details zur Fusion, bitte!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Liebe Leser,

der DAX-Titel Linde ist auf Kurs: Der Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair steht an. Das ist im Kurs natürlich längst drin. Dieser hatte von ca. 120 Euro Mitte 2016 bis gut 160 Euro Ende 2016 zugelegt, als die Pläne zur Fusion (bzw. Übernahme) bekannt gegeben wurden. Am 20. Dezember waren die Pläne offiziell veröffentlicht worden. Seitdem warten die Aktionäre auf weitere Details. Und nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Mitarbeiter(innen). Denn es wird wohl auf einen neuen Firmensitz hinauslaufen. Die Gerüchteküche brodelt derzeit. Die Frage ist, wo wird dieser sein? Und was wird mit den Mitarbeitern am bisherigen Linde-Firmensitz in Deutschland geschehen? Fragen über Fragen!

Wird Linde die 160er-Marke wieder knacken können?

Da ist es kein Wunder, dass der Linde-Aktienkurs gegenüber dem Höchststand nach der ersten Euphorie über den Zusammenschluss etwas abgebröckelt ist und derzeit im Bereich 152 Euro notiert. Die jüngsten Firmen-News waren auch eher wenig bedeutsam. So wurde z.B. mitgeteilt, dass Linde einen Zulieferer mit einem Linde Award ausgezeichnet hat. Um den Kurs der Linde-Aktie deutlicher zu beflügeln, reichte das nicht.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.