Linde: Auf zu neuen Hochs?

In meiner letzten Ausgabe hatte ich für die Aktie der Linde AG (ISIN: DE000A2E4L75) die Ausbildung eines Triangles (A–B–C–D–E) in Aussicht gestellt. Obwohl aufgrund der relativ hohen temporären Ausdehnung des Triangles dessen Abschluss noch nicht erfolgt ist, deutet die zwischenzeitliche Performance sehr stark auf die Ausbildung dieser Formation hin. Somit wird auch der zeitnahe Ablauf keine größeren Ungereimtheiten aufweisen. Der zeitliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.