Linde: Das Allzeithoch lockt!

wer noch nicht in Linde investiert ist, muss sich sputen. Die Aktie steht kurz vor einem neuen Allzeithoch und davor, eine „magische“ Grenze nach oben zu überwinden. 194,50 Euro sind bislang das Maß aller Dinge und wurden am 18. März 2015 erreicht. Die Aktie kann darüber dann relativ rasch auch die Hürde bei 200 Euro angehen, meinen Chartanalysten. Sobald dies gelungen sei, würde Linde auch deutlich höhere Kurse anvisieren können. Die Aktie ist in einem klaren charttechnischen Aufwärtstrend.

Bis dato erklären wirtschaftlich orientierte Analysten den Aufschwung mit guten Quartalszahlen, die vor etwa 10 Tagen verkündet worden waren. Linde ist sowohl in Europa als auch in Asien erfolgreicher gewesen als erwartet. Zudem haben die Kartellbehörden die Fusion mit „Praxair“ genehmigt. Dennoch sind aktuell lediglich 30 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „kaufenswert“, 45 % wollen die Linde-Aktie „halten“ und 25 % votieren für einen „Verkauf“. Charttechniker verweisen indes auf die vergleichsweise starke Unterstützung in Höhe von 180 Euro, die im Chartbild sichtbar wird. Die Aktie könne auch darunter schon bei 170 Euro auf eine starke Haltezone zurückgreifen.

Technische Analysten: Beste Chancen!

Technische Analysten sind der Meinung, dass die Aktie über sehr gute Chancen verfüge. Der Aufwärtstrend ist in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen sichtbar. Die Differenz zum GD200 beläuft sich auf über 13 %. Kurse jenseits von 200 Euro sind wahrscheinlich!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.