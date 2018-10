Linde: Alle Bedingungen für Fusion mit Praxair erfüllt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Ja der US-Kartellbehörde zur Fusion der beiden Industriegasehersteller Linde und Praxair wollen die beiden Unternehmen den Zusammenschluss zügig über die Bühne bringen: Bis 31. Oktober sollen die Aktionäre ihre Papiere gegen die Aktien des fusionierten Unternehmens eintauschen können, wie Linde am Montag in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärte.





Dagegen wird der Zusammenschluss in der Führung des neuen amerikanisch-deutschen Weltmarktführers noch dauern: Linde und Praxair müssen ihre Geschäfte weltweit weiter unabhängig und getrennt voneinander führen, bis die wesentlichen Bedingungen der US-Wettbewerbshüter erfüllt sind. Diese Auflagen betreffen vor allem den Verkauf von Lindes Massengeschäft mit bestimmten Gasen in den USA und einen Teilverkauf der Praxair-Geschäfte in Europa. Dafür haben die zwei Unternehmen bis Januar 2019 Zeit./cho/DP/she