Linde-Aktie – Der neue Wasserstoff-Wert!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Linde als neuer Wasserstoff-Wert? Zumindest setzt Linde verstärkt auf die neue Wasserstoffwirtschaft! So hat Linde Ende Juli bekanntgegeben, mit CNOOC Energy Technology & Service in China gemeinsam die „Wasserstoffenergie-Industrie“ im Reich der Mitte zu entwickeln. Dabei ist CNOOC Energy Technology & Service keine kleine Klitsche! Vielmehr ist der Kooperationspartner von Linde eine Tochter des drittgrößten nationalen Ölkonzerns in China!