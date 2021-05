Linde-Aktie: Die Rakete startet!

Am Donnerstag kam der Dax bis zur Mittagszeit nicht wirklich vom Fleck. Nur wenige Einzeltitel sorgten für einen Lichtblick. Einer davon war der Gasekonzern Linde. So verzeichnete die Linde-Aktie um kurz vor 14:00 Uhr ein Plus von 1,2 Prozent auf 245,5 Euro.

Die Anleger reagierten somit positiv auf den Quartalsbericht des Konzerns und vor allem auf die Prognose. Im ersten Quartal 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



