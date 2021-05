Linde-Aktie: Neues Hoch gesetzt!

Linde-Aktie: es ist den Bullen gelungen in den letzten Handelstagen ein neues Hoch zu generieren. Dieses ist mit 301,00 US-Dollar an der New York Stock Exchange gesetzt worden. Neue Höchststände kennzeichnen immer auch einen Aufwärtstrend. Damit befindet sich das Wertpapier in einem validen Bullenmarkt. Denn auch die mittel- und langfristigen Trendindikatoren zeigen diesen bei Linde auf.

Wichtig ist es nun, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung