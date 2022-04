Linde-Aktie: Linde in der Raumfahrt?

Linde (NYSE:LIN; FWB:LIN) hat heute einen weiteren langfristigen Vertrag mit einem großen Raumfahrtunternehmen in Florida über die Lieferung von Industriegasen in großen Mengen unterzeichnet. Linde wird den Kunden mit flüssigem Sauerstoff und Stickstoff aus seiner Luftzerlegungsanlage in Mims, Florida, versorgen, die derzeit weiter ausgebaut wird, um die Produktionskapazität um bis zu 50 % zu erhöhen. Die zusätzliche Kapazität, die 2023 in… Hier weiterlesen