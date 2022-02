Linde-Aktie: Kommt jetzt die Erholung?

2022 ist bislang nicht wirklich das Jahr der Linde-Aktie: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 14,13 Prozent gefallen. In der vergangenen Woche hat der Kurs des Unternehmens einen weiteren Rücksetzer erlebt: Das Papier verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von 1,77 Prozent. 4,29 Prozent betrug jedoch der Gewinn zum Ende des letzten Handelstages, was in einem Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung