Linde-Aktie: Keine Chance für die Bullen?

In der auslaufenden Woche hatte Linde eigentlich ein reiches Buffet an guten Neuigkeiten zu bieten. Am Montag kündigte der Konzern an, auch in Zukunft im großen Stil Aktien zurückkaufen zu wollen. Ganze 10 Milliarden US-Dollar sollen dafür bis zum Jahr 2024 fließen. Zusätzlich gibt es auch noch eine höhere Dividende.

Für die Anleger bedeutet das, dass die Linde-Aktie auch abseits von Kurssteigerungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung