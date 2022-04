Linde-Aktie: Großer Ausbau in den USA!

Linde (NYSE:LIN; FWB:LIN) hat heute bekannt gegeben, dass es seine Anlage in La Porte, Texas, erweitert und damit die Produktionskapazität für Handelsflüssigkeiten verdoppelt. Die ab 2024 in Betrieb genommene Anlage wird Linde dabei helfen, die wachsende Nachfrage aus den Bereichen Petrochemie, saubere Energie, verarbeitende Industrie, Lebensmittel sowie Luft- und Raumfahrt an der US-Golfküste zu decken. Die Anlage wird auch das… Hier weiterlesen