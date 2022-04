Linde-Aktie: Dividende in Q2 2022!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Linde plc (NYSE: LIN; FWB: LIN) hat bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat eine Quartalsdividende von 1,17 US-Dollar je Aktie beschlossen hat. Die Dividende ist am 17. Juni 2022 an die am 3. Juni 2022 eingetragenen Aktionäre zahlbar. Über Linde Linde ist ein weltweit führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz von 31 Milliarden US-Dollar (26 Milliarden Euro) im Jahr 2021.… Hier weiterlesen