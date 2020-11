Linde Aktie: Dauerhafter Erfolg!

Linde darf stolz sein: Wie der Gasekonzern kürzlich mitteilte, sei man erneut in den Dow Jones-Nachhaltigkeitsindex „DJSI World“ aufgenommen worden. 18 Jahre in Folge konnte es das Unternehmen demnach in den Index schaffen – dies sei bislang keiner anderen Chemiefirma gelungen, betonte Linde.

Der international renommierte Aktienindex für Nachhaltigkeit soll neben harten Kapitalkennzahlen auch „weiche“ Faktoren wie ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung