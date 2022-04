Linde-Aktie: Dauerhaft attraktiv!

Die Kursentwicklung der Linde-Aktie im aktuellen Börsenjahr hat die Form des Buchstaben V. Von Jahresbeginn bis Anfang März verlor das Papier des weltgrößten Industriegasekonzerns knapp 20 Prozent an Wert. Doch in den letzten Wochen konnte die Linde-Aktie wieder stark an Boden gutmachen. Sie notiert derzeit nur noch rund fünf Prozent unter dem Wert zum Jahresbeginn. Was macht Linde plötzlich so attraktiv ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



