Linde AG: Lethargie wohin das Auge schweift!

Der Anteilsschein der Linde AG (ISIN: DE000A2E4L75) bewegt sich seit Monaten in einer relativ breit gefassten Range seitwärts. Mit dieser Performance unterstreicht die Aktie der Linde AG (ISIN: DE000A2E4L75) auch meine langfristige Lesart, wie diese im Chart abgebildet ist. Diese Sichtweise zugrundelegend bewegt sich Linde noch in einem Aufwärtstrend; allerdings in dessen abschließender Phase. Zudem ist die temporäre Komponente relativ großzügig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.