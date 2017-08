Linde AG – Kaufsignal steht unmittelbar bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Mit einem Verlaufshoch bei 179,70 Euro verabschiedeten sich Käufer kurzfristig vom Parkett und schickten das Wertpapier von Linde in eine Korrektur. Dabei mussten Anleger kurzfristige Abgaben zurück auf die Unterstützungszone bestehend aus dem EMA 50 (blau) auf Wochenbasis bei 157,50 Euro hinnehmen, ehe sich die Aktie wieder stabilisiert hat und wie zuletzt in der charttechnischen Besprechung vom 15. August 2017: “ Linde AG - EMA 50 sorgt für Stabilität ” an die kurzfristige Trendbegrenzung um 167,70 Euro zulegen konnte. Nun tendiert der Wert unmittelbar an der oberen Trendkanalbegrenzung und sammelt offenbar Kräfte für einen weiteren Kurssprung und damit einhergehendes Kaufsignal.Die kurzfristigen Chancen auf einen baldigen Ausbruchsversuch über die Trendkanalbegrenzung stehen denkbar gut, aber für ein Kaufsignal muss Linde mindestens über das Kursniveau von 168,55 Euro per Tagesschlusskurs zulegen. Erst dann kann von einem weiteren Kursanstieg des Wertpapiers zunächst an die Zwischenhochs aus Juli bei 173,95 Euro ausgegangen werden und macht ein Long-Investment äußerst attraktiv. Die Rendite-Chance bei dem vorgestellten Trade bis zum ersten Zwischenziel ist schon hoch und wächst spürbar bei einem Test der Jahreshochs von 179,70 Euro an. Als Verlustbegrenzung sollten Investoren aber noch das Niveau von 162,25 Euro ansetzen, darunter droht nämlich ein Abverkauf zurück auf die Augusttiefs von 157,50 Euro. ________________________________________________________________________ Einstieg per Stop-Buy-Order : 168,55 Euro Kursziel : 173,95 / 179,70 Euro Stopp : < 162,25 Euro Risikogröße pro CFD : 6,30 Euro Zeithorizont : 3 - 6 Wochen ________________________________________________________________________Linde AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 166,55 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader . Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an

Ein Beitrag von Rafael Müller.