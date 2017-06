Linde AG – Fusion mit Praxair beflügelt

Liebe Trader,

Charttechnisch kommen die Nachrichten über den Beschluss des Aufsichtsrates des DAX-Konzerns Linde über die Zusammenlegung der beiden Gasehersteller Linde und Praxair genau zur rechten Zeit, die Aktie von Linde kämpft gerade um ein Weiterkommen über eine kurzfristige Trendlinie und dürfte diese bei der anhaltenden Kursdynamik auch bald überwinden können. Damit erfüllt sich weiter die Prognose aus der zuletzt aufgestellten charttechnischen Besprechung der Linde-Aktie von 24. Mai 2017: “Linde AG Update – So sieht ein Turnaround aus!“, wodurch nun der übergeordnete Zielbereich aus Mitte 2015 angesteuert werden sollte. Einst notierte das Wertpapier von Linde bereits sehr viel höher, das bisherige Rekordhoch befindet sich bei 195,55 Euro und wurde im März vor zwei Jahren aufgestellt – soweit reicht auch die Kursfantasie und könnte von den Fusionsplänen problemlos bis dahin getragen werden.

Long-Chance:

Obwohl die Papiere von Linde zuletzt bereits ein gutes Stück weit gelaufen sind, deutet die aktuelle Kursdynamik auf einen weiteren Kursanstieg hin und könnte oberhalb von 175,00 Euro direkt an die Hochs aus Mitte 2015 bei 182,55 Euro aufwärts führen. Mittelfristig wären sogar Kursgewinne an die Rekordhochs bei 195,55 Euro vorstellbar, worauf interessierte Anleger über entsprechende Long-Instrumente setzen können. Abgesichert sollte eine Investition kurzfristig aber noch unterhalb der Marke von glatt 166,00 Euro, falls Widerstand seitens der Käufer aufkommen sollte. Aber erst darunter sind größere Abgaben zurück in den Bereich der 200-Wochen Durchschnittslinie um 154,87 Euro zu erwarten, gleichzeitig trübt sich das noch recht bullische Chartbild naturgemäß etwas ein.

_______________________________

Einstieg per Market-Buy-Order : 175,20 Euro

Kursziel : 182,55 / 195,55 Euro

Stopp : < 166,00 Euro Risikogröße pro CFD : 9,20 Euro Zeithorizont : 3 - 6 Wochen _____________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Ein Beitrag von Rafael Müller.