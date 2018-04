Linde AG: Bei den Ergebnissen kommt nicht viel Freude auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Die Linde-Aktie hat sich im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse per erstes Quartal 2018 kaum impulsiv bewegt, auf Tagesbasis steht am Mittwochvormittag allerdings ein leichtes Plus zu Buche. Linde hat einen Umsatz von 4,04 Mrd. Euro erzielt und lag damit jedoch leicht unter den Erwartungen der Analysten. Diese rechneten mit 4,13 Mrd. Euro. Beim Ergebnis je Aktie wurde die Prognose ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.