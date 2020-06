Lincoln Park: Ein unsicheres Investment?

Für die Aktie Lincoln Park stehen per 21.06.2020, 22:49 Uhr 5.75 USD an der Heimatbörse OTC US zu Buche. Lincoln Park zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Lincoln Park auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Lincoln Park liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lincoln Park vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (5,75 USD) könnte die Aktie damit um -30,43 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Lincoln Park-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: Lincoln Park schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,69 % und somit 2,3 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,99 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Lincoln Park mit einem Wert von 136,43 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 21,17 , womit sich ein Abstand von 544 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.