Lincoln Park: Reagiert die Aktie?

Der Kurs der Aktie Lincoln Park stand am 15.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse OTC US bei 13 USD. Der Titel wird der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Lincoln Park entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Lincoln Park weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,69 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Banking") von 2,6 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,91 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lincoln Park verläuft aktuell bei 12,09 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 13 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,53 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 12,68 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Lincoln Park-Aktie der aktuellen Differenz von +2,52 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Lincoln Park gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 18,5 insgesamt 32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Banking", der 27,22 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".