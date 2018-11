Linamar: Was soll das denn werden?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Linamar unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung". Die Linamar-Aktie notierte am 20.11.2018 mit 49,39 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Linamar nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Linamar investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,85 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automotive einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,48 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Linamar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automotive"-Branche sind im Durchschnitt um 81,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -110,94 Prozent im Branchenvergleich für Linamar bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,32 Prozent im letzten Jahr. Linamar lag 56,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Linamar-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Linamar-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Linamar aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 79,25 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 60,46 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (49,39 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Linamar somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.