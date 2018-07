Limitiertes Sondermodell Fiat 500 Spiaggina '58 - das exklusive Geburtstagsgeschenk für den Fiat 500 (FOTO)

Frankfurt (ots) -+++ Weitere Fotos und Videos zum Download finden Sie in derOriginalmeldung unter http://ots.de/wD21zx. +++Sommer 1958. Eine seichte Brise streicht die Küste deritalienischen Mittelmeerinsel Capri entlang und umweht die im Hafenliegenden Luxusyachten. Auf dem Kai wartet ein einzigartiges Fahrzeugdarauf, die illustren Passagiere ins Dolce Vita der Nachtclubs zubegleiten - der Fiat 500 Jolly, besser bekannt unter dem SpitznamenSpiaggina, zu Deutsch so viel wie Liegestuhl. Der Fiat 500 Jolly warein sogenanntes "Beach Car", gebaut hauptsächlich, um damit an denStrand zu fahren.Sommer 2018. Exakt 60 Jahre später startet die Spiaggina einComeback. Genau an dem Tag, an dem auch der Fiat 500 Geburtstagfeiert, am 4. Juli. Das neue Sondermodell Fiat 500 Spiaggina '58 isteine Hommage an den ikonischen Vorläufer, der wie kaum ein anderesAuto das sogenannte süße Leben der 1950er Jahre verkörpert.Produziert werden lediglich 1.958 Stück, jedes einzelne besondersumfangreich ausgestattet und mit ultra-schicken Designdetailsversehen. Der exklusive Fiat 500 Spiaggina '58 setzt die Traditionder Baureihe fort, die sich seit der Markteinführung 2007 auch mitganz speziellen Sondermodellen ständig erneuert, ohne dabei dieeigenen Wurzeln zu vernachlässigen.Als zweites Geburtstagsgeschenk hat Fiat ein emotionales Video zumKlassiker "Volare" produziert, der beim San Remo Musikfestival 1958uraufgeführt wurde. Hauptdarsteller des Kurzfilms ist natürlich derneue Fiat 500 Spiaggina '58.Luca Napolitano, Direktor Fiat und Abarth im EMEA-Wirtschaftsraum,erläutert das Projekt: "Der neue Fiat 500 Spiaggina '58 ist einzweifaches Geburtstagsgeschenk - für den Fiat 500 Jolly zum 60. undaußerdem für den Fiat 500. Als wahrhafte Zeitmaschine repräsentiertdas Sondermodell den Geist des Dolce Vita unter anderem mithistorischen Logos, Felgen im klassischen Design, der umlaufendenZierlinie in Weiß, dem Cabriolet als einzig verfügbarerKarosserieversion und dem zweifarbigen Interieur. Ganz zu schwiegenvon der nur für dieses Sondermodell aufgelegten KarosseriefarbeVolare Blau. Schon dieser Name und diese Farbe versetzen uns zurückin das Jahr 1958 und zum Musikfestival in San Remo. Die noch jungenDomenico Modugno und Johnny Dorelli präsentierten zum ersten Malöffentlich einen Song, der zum Soundtrack des Dolce Vita wurde - 'Nelblu dipinto di blu', unter dem Kurztitel 'Volare' heute besserbekannt."Ein weiteres Geschenk zum Doppel-Geburtstag von Fiat 500 und Fiat500 Jolly ist ein Gemeinschaftswerk der Kreativen von Garage Italiaund der Designschmiede Pininfarina - das Showcar "Spiaggina by GarageItalia". Basierend auf dem Cabriolet Fiat 500C, lässt auch diesespektakuläre Studie mit einzigartigen Details die unvergesslichenJahre des Dolce Vita neu aufleben.Lapo Elkann, Chairman und Creative Director von Garage Italia,erläutert: "Der Fiat 500 war für mich Liebe auf den ersten Blick.Eine Liebe, die Herz und Seele erfasste. Ich habe mich in diesesAutomobil verliebt, als ich ein kleiner Junge war. Als ich erwachsenwurde, habe ich mir geschworen, dem Fiat 500 zu einem Comeback zuverhelfen. Dass dies tatsächlich Wahrheit geworden ist, macht michglücklich. Ich hoffe, der Fiat 500 vermittelt die Träume derNachkriegszeit, der magischen Jahre des Wirtschaftswunders und deritalienischen Art das Leben zu genießen. Seit 2007 habe ich jedesJahr meine ganz persönliche Variante des Fiat 500 geschaffen. DieGründung von Garage Italia hat mich in die Lage versetzt, eine ganzeReihe von Einzelstücken auf Basis des Fiat 500 zu entwerfen, die alledie Vielseitigkeit und die Zeitlosigkeit dieses Automobilswiderspiegeln, das noch immer eines der meistgeliebten weltweit ist.Elf Jahre sind nun vergangen, seitdem der neue Fiat 500 am 4. Juli2007 vorgestellt wurde. Zur Feier dieses Tages und als Hommage aneine italienische Ikone habe ich mit meinem Team bei Garage Italiadas Showcar Spiaggina entworfen, das wir dank der unbezahlbarenErfahrung von Pininfarina auf dem Gebiet der Technologie und desEngineering sowie der Unterstützung durch Fiat tatsächlich auchumsetzen konnten. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Ichbin außerdem stolz darauf, dass wir dies in Italien erreicht haben,mit italienischen Firmen, die unser geliebtes Land auf der ganzenWelt repräsentieren. Ich bin sicher, dieses Auto wird die Menschendazu bringen, sich die italienische Art das Leben zu genießenvorzustellen, davon zu träumen und sie zu deuten, die schon für soviele Generationen prägend war."Silvio Pietro Angori, CEO Pininfarina, ergänzt: "Kreativität undRealisierbarkeit, Technologie und Handwerkskunst - die Markenwertevon Pininfarina wurden hier für eine neue italienische Ikoneeingesetzt. Das Projekt Spiaggina hat Pininfarina erneut in die Lageversetzt, seine Kompetenz für Design und die natürliche Berufung fürdie Umsetzung einzigartiger Fahrzeuge zu beweisen. Es war der Ehrgeizund die Liebe zum Detail, die Firmengründer Pinin Farina in den1950er Jahren dazu befähigten, für Giovanni Agnelli das Beach CarEden Roc zu bauen. Dieselben Qualitäten haben Pininfarina heute dazubefähigt, die Spiaggina zu entwickeln und zu fertigen, ausgehend vondem von Garage Italia vorgelegten Konzept auf Basis des Fiat 500C.Das Projekt Spiaggina hat Firmen zusammengebracht, für dieRealisierung dieses Fahrzeugs aus ästhetischer und industriellerSicht zur Mission wurde."Das neue Sondermodell Fiat 500 Spiaggina '58Als Tribut an zwei historische Fahrzeugikonen wird der Fiat 500Spiaggina '58 nur in limitierter Auflage von exakt 1.958 Stückproduziert. Als weitere Hommage an den Fiat 500 Jolly - und um denSommer in vollen Zügen genießen zu können - wird das neueSondermodell ausschließlich als Cabriolet angeboten. Schon dieFarbgebung lässt Erinnerungen an das Dolce Vita aufleben - dieKarosserie ist in Volare Blau lackiert, das Stoffverdeck in Elfenbeingehalten, um die Karosserie verläuft in Hüfthöhe eine weißeZierlinie. Diese markante Farbgebung wird durch zusätzlicheKlassiker-inspirierte Details betont, darunter die16-Zoll-Leichtmetallräder im Vintage-Design, Seitenschutzleisten mitLogo 500, Abdeckkappen der Außenspiegel in Chrom-Optik, historischeLogos sowie der kursiv ausgeführte Schriftzug "Spiaggina" auf derHeckklappe.Auch der Innenraum zeigt Klasse und Eleganz mit originellen undauthentischen Designelementen. Dazu zählen die in Volare Blaulackierte Armaturentafel, die zweifarbigen Sitzbezüge mit graugestreiftem unterem Bereich und elfenbeinfarbenem Oberteil, dasLenkrad mit historischem Markenlogo sowie spezifische Fußmatten.Serienmäßig ist das Entertainmentsystem UconnectTM HD LIVE derneuesten Generation an Bord, das über einen hochauflösendenTFT-Monitor mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonalegesteuert wird. Auf dem Monitor wird auch das Bild desNavigationssystems von TomTom dargestellt. UconnectTM HD LIVE istkompatibel zu Apple CarPlayTM und Android AutoTM von Google und kannauch digitale Radiosender empfangen (DAB).Zur Serienausstattung gehören außerdem das als TFT-Monitor mitsieben Zoll Bildschirmdiagonale ausgeführte zentrale Instrument,Klimaautomatik, Einparksensoren hinten, höhenverstellbarer Fahrersitzsowie Ablagetaschen an der Rücklehne des Beifahrersitzes. Für denneuen Fiat 500 Spiaggina '58 stehen zwei Benziner zur Wahl: derVierzylinder 1.2 8V mit 51 kW (69 PS) und der Zweizylinder TwinAirmit 63 kW (85 PS).Die Baureihe Fiat 500 wird noch variantenreicher und exklusiverDer neue Fiat 500 Spiaggina '58 ergänzt die 2007 präsentierteBaureihe um ein weiteres Sondermodell. In den vergangenen elf Jahrenhat der Fiat 500 auch zahlreiche Künstler und Modedesignerinspiriert, eigene besonders elegante, exklusive oder sportlicheInterpretationen zu schaffen. In die Reihe der bis heute rund 30Sondermodelle gehören beispielsweise auch der Fiat 500 by Diesel, derFiat 500 by Gucci, der Fiat 500 Riva sowie der Fiat 500 60th Birthdayund der Fiat 500 Anniversario, mit denen 2017 der 60. Geburtstag deshistorischen Vorgängers gefeiert wurde. Der Fiat 500 Mirror schlugdie Tür ins Zeitalter der Konnektivität auf.Von 1957 an schrieb der "Nuova Cinquecento" eine internationaleErfolgsgeschichte, der seit 2007 der aktuellen Variante zahlreicheKapitel hinzufügte. Der Fiat 500 wird derzeit weltweit in mehr als100 Ländern verkauft, über 80 Prozent der seit 2007 produziertenExemplare fanden Käufer außerhalb Italiens. Seit 2013 sind dieBaureihen Fiat 500 und Abarth 500 gemeinsam die Nummer 1 dereuropäischen Verkaufsstatistik in ihrem Segment. Ende 2017 erreichtensie einen Marktanteil von 14,6 Prozent. Auch 2018 ist derkommerzielle Erfolg ungebrochen. Nach den ersten fünf Monaten desJahres führte die Baureihe in zehn Ländern (Großbritannien, Spanien,Belgien, Schweiz, Portugal, Österreich, Ungarn, Kroatien, Bulgarienund Slowenien) die segmentbezogene Verkaufshitparade an. In sechsweiteren Ländern (Deutschland, Italien, Frankreich, Schweden,Slowakei und Rumänien) gehörte der Fiat 500 in diesem Zeitraum zu denTop-3 der Bestsellerliste im Segment. Und noch einen weiteren,eigenen Rekord hat der Fiat 500 in den ersten fünf Monaten des Jahres2018 gebrochen: Mehr als 93.000 verkaufte Einheiten bedeuten eineneue Bestmarke.Der Erbe des Symbols für das Dolce VitaNur ein Jahr nach der Weltpremiere am 4. Juli 1957 brachte schondas erste Sondermodell den Fiat 500 auf die Spur zum Kultautomobil.Die Carrozzeria Ghia präsentierte den Fiat 500 Jolly. Die Karosserieohne festes Dach - stattdessen war lediglich ein anWindschutzscheibenrahmen und zwei hinteren Trägern befestigtesStoffdach als Sonnenschutz vorgesehen - und die Sitze ausSisalgeflecht brachten ihm schnell den Spitznamen "Spiaggina" ein, zuDeutsch Liegestuhl. Konstruiert war der Fiat 500 Jolly einzig für denKurzstreckenverkehr in den noblen Urlaubsorten der Welt, entweder fürdie Fahrt zum Strand oder den Transfer vom Liegeplatz im Hafen insNachtleben. Gefertigt von 1958 bis 1965, wurde das italienische"Beach Car" in Europa, den USA und sogar in Südafrika verkauft - zumdoppelten Preis des Serienmodells. Kein Wunder, dass vor allem dieHigh Society der Ära von der "Spiaggina" begeistert war. Unteranderem Reeder Aristoteles Onassis und Schauspieler Yul Brynnernutzten den Fiat 500 Jolly als landgestütztes Beiboot zur Yacht oderals Transporter auf dem Golfplatz. In der persönlichen Sammlung desehemaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson steht ebenfalls einExemplar.Das auffälligste Merkmal des Fiat 500 Jolly war das Fehlen derTüren. Erst 1965 wurden dünne Ketten als eine Art Ersatz eingeführt.Chromstangen verlaufen wie eine Reling über die Fahrzeugfront und dieFlanken, daran sind auch die hinteren Stützen des Sonnendachsbefestigt. Unter der Heckhaube verrichtete der legendäre luftgekühlteZweizylinder-Benziner seinen Dienst. Hier in einer Version mit 16 kW(22 PS), die immerhin eine Höchstgeschwindigkeit von 105 km/hermöglichten.Ein emotionales Video versprüht Sommer-AtmosphäreFiat feiert die Geburtstage von Fiat 500 und Fiat 500 Jollyaußerdem mit einem fröhlichen Video, das drei unverwechselbareElemente Italiens vereint: den ikonischen Fiat 500, den ewig jungenSong "Volare" und die traumhafte Küste im Süden des Landes. ImKurzfilm fährt der neue Fiat 500 Spiaggina '58 am kristallklaren Meerentlang, begleitet von strahlendem Sonnenschein und einer warmenSommerbrise. Im Hintergrund läuft einer der bekanntesten Songsitalienischer Sprache: "Nel blu dipinto di blu", besser bekannt durchden Refrain "Volare". Domenico Modugno sang diesen Titel zum erstenMal vor Publikum beim Musikfestival in San Remo 1958, dem Jahr, indem der Fiat 500 Jolly präsentiert wurde. Im Video wird "Volare"vorgetragen von einer Gruppe junger Musiker mit einem kleinen Mädchenals Sänger, was die Emotionalität des Films noch erhöht. Das Video,das die Grenzen von Zeit und Kulturen sprengt, wurde von der AgenturLeo Burnett produziert.Das Showcar "Spiaggina by Garage Italia"Spaß und Sorgenfreiheit, diese beiden Attribute sind dem Showcar"Spiaggina by Garage Italia" auf den ersten Blick anzusehen.Charakteristisch sind die sommerlichen Farben Blau und Perlweiß fürdie Karosserie, Akzente im typischen Blau der Garage Italia und diedazu passende Innenausstattung runden die Optik ab. DieWindschutzscheibe ist gekürzt wie bei einem Boot. Beinahe wie beimFiat Jolly 500 von 1958 entfällt das Dach zum größten Teil. DieRücksitzbank wurde durch ein Gepäckabteil ersetzt, in dembeispielsweise Strandutensilien verstaut werden können. Diesetiefgreifende Transformation wird ermöglicht durch die Expertise derTechniker von Pininfarina, die in den Designentwurf von Garage Italiadie erforderliche strukturelle Stabilität und Verwindungssteifheithinein konstruierten. Äußeres Anzeichen ist beispielsweise derÜberrollbügel.Die Sitze von Fahrer und Beifahrer sind Einzelanfertigungen imDesign der 1960er Jahre, verkleidet mit blauweißem, wasserfestemLeder von Foglizzo. Die Abdeckung des Gepäckabteils ist mit Korkverkleidet, dessen Aussehen an das Teakholz erinnert, mit dem dasOberdeck von Luxusyachten belegt ist. Und schließlich setzen dieverchromten Türgriffe, die verchromten Abdeckkappen und die vom Fiat500 Vintage 1957 stammenden Leichtmetallräder glänzende Akzente.Vom "Spiaggina by Garage Italia" ist eine Kleinserie geplant, dieweitgehend dem spektakulären Showcar entspricht. Garage Italia plant,die dort gezeigten Ausstattungsdetails als einzelne Komponentenanzubieten, darunter auch die verkürzte Windschutzscheibe. Vorgesehenist außerdem, sämtliche Motoren der Baureihe Fiat 500 ins Programmaufzunehmen.Verbrauchswerte Fiat 500 Spiaggina '581.2 8V 51 kW (69 PS), 4,9 l/100 km*, 115 g/km*0.9 8V TwinAir S&S 63 kW (85 PS), 3,8 l/100 km*, 90 g/km** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWGund CO2-Emission kombiniert (g/km). 