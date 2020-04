Limitierte #WeKickCorona-Kollektion für den guten Zweck / 11teamsports unterstützt bei Umsetzung mit Produkt, Design, Veredelung und Vertrieb (FOTO)

Satteldorf (ots) - Mit der Spendenaktion #WeKickCorona setzen die Initiatoren Leon Goretzka und Joshua Kimmich in Corona-Zeiten ein deutliches Zeichen der Solidarität und helfen denjenigen, die anderen helfen. In diesem Zuge startet die im März gegründete Initiative nun zusammen mit 11teamsports eine limitierte #WeKickCorona-Kollektion für den guten Zweck. Die dreiteilige Mini-Kollektion, bestehend aus Trikot, Hoodie und T-Shirt, wird ab sofort über die Plattform http://www.11teamsports.com verfügbar sein. Der komplette Umsatz* dieser Kollektionsartikel fließt uneingeschränkt in die Spendeninitiative #WeKickCorona.Joshua Kimmich & Leon Goretzka: "Mit #WeKickCorona wollen wir unseren Beitrag leisten und Solidarität im Großen wie auch im Kleinen leben, damit unsere Gesellschaft diese Krise gemeinsam übersteht und danach wieder genauso vielfältig und stark ist, wie zuvor. Die Idee der Kollektion kam auf, weil wir alle die helfen, auch aktiv an unserer Initiative teilhaben lassen wollen. Mit den #WeKickCorona-Shirts kann nun jeder ein sichtbares Statement für Zusammenhalt und Teamgeist setzen - und zeitgleich spenden. Denn der gesamte Umsatz* aus dem Verkauf der Kollektion wird gespendet und unterstützt somit weiterhin die großartige Arbeit vieler Helfer von karitativen und sozialen Einrichtungen. Ein Dank geht hier auch an unseren Partner 11teamsports, der uns bei der vollständigen und schnellen Umsetzung unseres Projektes tatkräftig unterstützt."Dennis Schröder, General Manager 11teamsports: "Joshua und Leon zeigen derzeit, wie wichtig es ist, in der Krise als Team zu agieren und wie jeder seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann. Über die Idee, die Initiative bei der Umsetzung ihres Vorhabens zu unterstützen und mit unseren verfügbaren Ressourcen und der Kernkompetenz im Vertrieb das Herzensprojekt der beiden weiter vorantreiben zu können, mussten wir nicht lange nachdenken. Wir freuen uns, dass auch wir unseren Beitrag zu #WeKickCorona leisten können."Für die Umsetzung der Aktion arbeitet #WeKickCorona mit dem Fußballspezialisten und Onlinehändler 11teamsports zusammen. Das Satteldorfer Unternehmen übernimmt Aufgaben rund um Design, Veredelung, Vertrieb sowie Logistik. Der Umsatz* aus dem Verkauf der Kollektion wird zu 100 Prozent in die Initiative #WeKickCorona fließen.Die limitierte Kollektion ist ab sofort über http://www.11teamsports.com/de-de/wekickcorona/ verfügbar. #WeKickCorona-Kollektion: Trikot: 49,95 EUR, Hoodie: 59,95 EUR, T-Shirt: 29,95 EUR. Auch in Kindergrößen verfügbar.*Hiervon ausgenommen ist nur die enthaltene gesetzliche Mehrwertsteuer, die an das Finanzamt abgeführt werden muss.Über #WeKickCorona:Am 20. März wurde die Spendenaktion unter dem Hashtag #WeKickCorona zur Unterstützung karitativer, sozialer und medizinischer Einrichtungen von den Fußball-Nationalspielern Leon Goretzka und Joshua Kimmich ins Leben gerufen. Das Ziel der beiden Initiatoren ist es, in Corona Zeiten ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen und insbesondere durch die Krise beeinträchtigten Einrichtungen und Initiativen eine schnelle Unterstützung bieten zu können. In nur kurzer Zeit konnte das Duo eine Vielzahl an Kollegen, Freunden, Athleten und prominenten Unterstützern für das Projekt gewinnen. Aber auch mehr als 3.000 Einzelspender unterstützen bisher die laufende Aktion. Die Spendensumme beläuft sich derzeit auf 3,9 Mio. Euro. Über 198 Projekte konnten über die eingegangenen Spenden bereits unterstützt werden. http://www.wekickcorona.comÜber 11teamsports:Die eleven teamsports GmbH wurde 2007 in Crailsheim gegründet und ist mit über 2,5 Millionen Kunden der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz des Unternehmens ist Satteldorf. 11teamsports hat eigene Onlineshops für die Länder D, AT, CH, PL, CZ, SK, HU und RO. Im stationären Handel ist das Unternehmen mit über 30 Stores im Raum DACH vertreten. Neben einem Flagshipstore in Berlin werden 20 weitere Stores in Deutschland, acht Stores in Österreich und ein Store in der Schweiz geführt. Das Sortiment umfasst Fußballschuhe, Trikots, Trainings- und Teamsportequipment, Lifestyle- sowie Fanartikel. Seit 2019 ist 11teamsports offizieller Lizenz-Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den Bereich Name & Numbering und verantwortet den globalen Vertrieb und die Produktion der Rückenveredelungen für die Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Der Händler ist zudem Ausstatter von über 4.000 Vereinen, offizieller Ausrüster der Bundesligisten FC Augsburg 1907 und VfL Bochum 1848 sowie beim 1. FC Heidenheim, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Ingolstadt, offizieller Schuhpartner des VfB Stuttgart, dem 1. FC Magdeburg und von Dynamo Dresden, Veredelungspartner der Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg, 1. FC Köln, VfB Stuttgart, SV Sandhausen und Hansa Rostock. Mit SK Gaming besitzt 11teamsports außerdem ein Ausstatter-Engagement im eSports. 