Limitierte Sonderedition: sportlich ausgestatteter SKODA FABIA R5 mit Rallye-Genen (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Sonderedition feiert Titelgewinn von SKODA in derRallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)- Deutschlandweit nur 600 Exemplare verfügbar - jedes davon mitnummeriertem Zertifikat- Exklusiv für die Sonderedition SKODA FABIA R5: 92 kW (125 PS)starker 1,4 TSI-Benziner mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe- Sportfahrwerk, 17-Zoll-Felgen, Infotainment-NavigationssystemAmundsen, Sportsitze und Multifunktions-Sportlenkrad serienmäßig- FABIA R5 bietet Preisvorteil von 2.000 Euro gegenüber einemvergleichbar ausgestatteten SerienmodellSKODA feiert den zweiten Titelgewinn in derRallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) in Folge mit einer besonderssportlichen Sonderedition: Der in Deutschland auf 600 Exemplarelimitierte SKODA FABIA R5 besitzt als einzige Version dieser Baureiheeinen 1,4 TSI-Benziner, der 92 kW (125 PS)* leistet. Zumreichhaltigen Lieferumfang der Sonderedition gehören eintiefergelegtes Sportfahrwerk, attraktive 17-Zoll-Felgen, dasInfotainment-Navigationssystem Amundsen, Sportsitze undMultifunktions-Sportlenkrad. Der SKODA FABIA R5 kostet 22.990 Euro.Das bedeutet einen Preisvorteil von 2.000 Euro gegenüber einemvergleichbar ausgestatteten Serienmodell.Motorsport gehört zur DNA der Marke SKODA - von den Pioniertagenbis heute. 2017 gewann das Werksteam SKODA Motorsport zum zweiten Malin Folge den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2).Hierzulande siegte das SKODA AUTO Deutschland-Duo Fabian Keim/FrankChristian im FABIA R5 erneut in der Deutschen Rallye-Meisterschaft(DRM). Durch diese und viele weitere Titelgewinne war diezurückliegende Rallye-Saison die erfolgreichste in der 117-jährigenMotorsportgeschichte des Unternehmens. Der SKODA FABIA R5 gilt längstals das mit Abstand erfolgreichste Fahrzeug in der serienbasiertenKategorie R5.Jetzt feiert SKODA den WM-Titel mit einer exklusiven, inDeutschland auf 600 Exemplare limitierten Sonderedition, dieebenfalls den klangvollen Namen SKODA FABIA R5 trägt. Die Sonderserieist nicht frei konfigurierbar, sondern hat ab Werk alles an Bord, waseinen besonders sportlichen Kleinwagen auszeichnet. Der FABIA R5 gehtin Candy-Weiß mit einem in Black-Magic Perleffekt lackierten Dach anden Start. Zahlreiche mattschwarze Applikationen unterstreichen denvom Rallye-Sport inspirierten Look. Die Sonderedition ist an einerschwarz folierten Fläche auf der Heckklappe sowie den Plaketten'Edition R5' am Heck und an den hinteren Radhäusern zu erkennen.Außerdem trägt das Editionsmodell als Hommage an den Rallye-Boliden'WRC 2 Champion'-Aufkleber an den vorderen Kotflügeln. Schwarze17-Zoll-Felgen im dynamischen Design SAVIO runden den knackigenAuftritt ab.Ein ganz besonderer FABIA ist die Sonderedition R5 auch wegenihres Motors. Exklusiv für die Modellreihe sorgt der 1,4 TSI-Benzinermit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) für Vortrieb. DieSpitzenleistung von 92 kW (125 PS) resultiert in einerHöchstgeschwindigkeit von 203 km/h und ermöglicht den Sprint von 0auf 100 km/h in 8,8 Sekunden. Ein straff abgestimmtes undtiefergelegtes Sportfahrwerk sorgt für hervorragende Straßenlage.Angemessenen Halt bei engagierter Gangart liefern die zum Teil mitAlcantara bezogenen, beheizbaren Sportsitze. DasMultifunktions-Sportlenkrad unterstreicht den dynamischen Charakterder limitierten Sonderedition zusätzlich.Das serienmäßige Infotainment-Navigationssystem Amundsen mitdigitalem Radioempfang DAB+ besitzt eineBluetooth-Freisprecheinrichtung und SKODA Connect. Hierzu gehören zumeinen die kostenfreien Care Connect-Dienste wie automatischer Notruf(eCall), proaktive Dienste und Fahrzeugfernzugriff. Darüber hinaussind alle Services von Infotainment Online - etwaOnline-Routenimport, Online-Verkehrsinformationen, Wetter, Parkplätzeu.v.m. - ein Jahr lang kostenfrei nutzbar. Ebenfalls an Bord: dasschlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY, Rückfahrkameraund Parksensoren hinten, der adaptive Abstandsassistent (ACC) sowieRegensensor und Fahrlichtassistent.Jeder der 600 in Deutschland verfügbaren FABIA R5 erhält einZertifikat mit seiner individuellen Nummer. Die Sonderedition SKODAFABIA R5 ist ab sofort für 22.990 Euro bei deutschen SKODAAutohäusern bestellbar. Damit bietet die Sonderedition mit exklusiverMotorisierung exakt 2.000 Euro Preisvorteil gegenüber einemvergleichbar ausgestatteten Serienmodell.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.FABIA R5 1,4 TSI DSG 92 kW (125 PS)innerorts 6,2 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell