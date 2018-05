Bodelshausen (ots) - Marc Cain designt limitierte Charity-Bag"Heart" deren Nettogewinn an die Non-Profit-Organisation PlanInternational gespendet wird. Nationale und internationale VIPs undInfluencer unterstützen das Projekt.Die exklusiv zum Muttertag designte Tasche aus echtem Leder istonline sowie in ausgewählten Marc Cain Stores und Marc Cain Outletserhältlich. 50% des Nettogewinns wird an die Organisation PlanInternational gespendet, die vor allem die Gleichberechtigung vonFrauen sowie Kinderrechte fördert.Marc Cain freut sich, dass das Projekt von nationalen undinternationalen VIPs und Influencern unterstützt wird. Der U.S.Serienstar Sarah Rafferty kooperiert schon seit Längerem mit PlanInternational und war sowohl von der Aktion also auch von derlimitierten Marc Cain Tasche begeistert. Nationale VIPs wie FraukeLudowig und Veronica Ferres beteiligen sich auch an diesem"Herzensprojekt".Deutsche Influencer wie @karokauer, @kate_glitter sowie diekanadische Influencerin @bittersweetcolours und viele weitere postendie Tasche auf ihren Social-Media-Kanälen, um so auf den guten Zweckaufmerksam zu machen.Link zum Marc Cain-Onlineshop: http://ots.de/9trssyPressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709-0Fax +49.7471.709-50E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuell