Limelight Networks: Land unter!

Kräftige Verluste musste die Aktie der Limelight Networks Inc. in den vergangenen Tagen hinnehmen. Sie haben dazu geführt, dass das bis Mitte Oktober noch recht freundliche Chartbild in der Zwischenzeit ernsthaft beschädigt wurde. Geschichte ist der am 4. September bei 4,83 US-Dollar gestartete Aufwärtstrend.

Er hatte die Aktie bis zum 13. Oktober auf ein Hoch bei 7,04 US-Dollar vordringen lassen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



