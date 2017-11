Lima Corporate gibt Auflösung seiner in 2023 fälligen besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 275 Mio. Euro bekannt

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) -Lima Corporate hat die Auflösung des Gesamtkapitalbetrags von275.000.000 Euro seiner in 2023 fälligen besichertenSchuldverschreibungen (Senior Secured Notes) bekanntgegeben. DieSchuldscheine tragen Zinsen zu einer Rate von E+3,75 % pro Jahr, miteiner EURIBOR-Untergrenze von 0,00 % - eine Benchmark-Emission untervergleichbaren Unternehmen - und sind im Euro MTF-Markt derluxemburgischen Börse sowie im Extra MOT Pro Segment deritalienischen Börse gelistet. In Verbindung mit der Neufinanzierungtrat Lima Corporate in eine revolvierendeSuper-Senior-Kreditfazilität in Höhe von 60 Mio. Euro ein. DerNettoerlös des Angebots wurde zur vollständigen Rückzahlung alleroffenen Verschuldungen der Lima Corporation und ihren Niederlassungengemäß des vorhandenen Senior Facilities Agreement (SFA) verwendet.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150417/739765 )"Die Neufinanzierung bietet Lima Corporate eine größereFlexibilität zur Ankurbelung zukünftigen Wachstums und zurUnterstützung seiner strategischen Pläne. Wir konnten außerdem fürpotenzielle M&A-Aktivitäten einen Vorteil erringen", kommentierteLuigi Ferrari, CEO von Lima Corporate.Lima Corporate betreibt weltweit 24 Niederlassungen und istmithilfe eines umfassenden Netzwerks von direkten und indirektenVertriebsmitarbeitern in 47 Ländern vertreten. Sie haben drei moderneProduktionsstandorte in Italien und beschäftigen auf der ganzen Weltüber 800 Menschen.Informationen zu Lima CorporateLima Corporate ist ein weltweit tätiges Medizingeräte-Unternehmen,das rekonstruktive orthopädische Lösungen für Chirurgen herstellt,die sich für die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Patienteneinsetzen. Lima Corporate hat seinen Geschäftssitz in Italien undwidmet sich der Entwicklung von innovativen Produkten und Verfahren,sodass Chirurgen für jeden einzelnen Patienten eine ideale Lösungauswählen können Die Produktpalette von Lima Corporate umfasst großeImplantate zur Gelenkrevision und Primärimplantate sowie vollständigeExtremitätenlösungen einschließlich Fixierungen.Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig wichtige Informationenfür Investoren auf seiner Website im Bereich "Investoren".Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bittehttps://www.limacorporate.com/aboutus.html?b=investors&lang=enLimacorporate S.p.A.Via Nazionale, 5233038 Villanova di San DanieleUdine - ItalienTel.: +39-0432-945511E-Mail: investors@limacorporate.comOriginal-Content von: Limacorporate S.p.A., übermittelt durch news aktuell