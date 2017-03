Lima Corporate feiert 10 Jahre 3D-Druck: Trabecular Titanium

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) -Lima Corporate feiert das 10-jährige Jubiläum von Trabecular Titan(TT), der proprietären 3D-Drucktechnologie von Lima. Dieses Jubiläumpositioniert Lima als den Pionier und Marktführer für3D-Drucktechnologien, die in der Orthopädie angewendet werden.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150417/739765 )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/478310/LimaCorporate.jpg )Die Entscheidung von Lima Corporate, die EBM-Technologie (ElectronBeam Melting) und die Herstellung von Zusatzstoffen zu entwickeln,wurde getroffen, um die Beseitigung von funktionalen Grenzen beiBeschichtungen, die auf traditionelle prothetische Implantateaufgebracht werden, zu unterstützen. Lima beschloss, einePartnerschaft mit Arcam zu stärken, um das Potenzial derTT-Technologie weiter zu entwickeln, wobei Arcams Wissen undErfahrung mit 3D-Druck in anderen Branchen genutzt werden sollte."Wir sind sehr stolz darauf, Lima auf seinem beeindruckenden Wegbei der Herstellung von Zusatzstoffen zu unterstützen. Als Pionierbei der Herstellung von Zusatzstoffen hat Lima bei der Umwandlung derorthopädischen Industrie und damit der Umwandlung von Arcam dieFührung übernommen", sagte Magnus Rene, CEO von Arcam."Lima ist maßgeblich am Aufstieg von Arcam zum Hauptlieferantenvon EBM-basierten Fertigungsanlagen und Metallpulver für dieHerstellung von Zusatzstoffen in der Orthopädie beteiligt."Infolge dieser Partnerschaft begann Lima mit dem Erwerb der erstenMaschinen und der Produktion von Prototypen zur Untersuchung derAuswirkungen eines Materials, das potenziell den trabekulären Knochennachahmen könnte.Diese Erfahrung mit Trabecular Titanium hat die beeindruckendeVielseitigkeit der Technologie aufgezeigt. Die Geometrien, die mitEBM-Technologie produziert werden können, haben sofort verdeutlicht,dass das neue Material die Grenzen der traditionellen maschinellenBearbeitungsprozesse überschreitet.Im Jahr 2007 entstand die erste azetabulare Kappe, der Lima DeltaTT Cup, mit dem man das Ziel verfolgte, den Anforderungen derChirurgen an bessere Implantatleistungen und -ergebnisseentgegenzukommen. Nach Erlangung der CE-Kennzeichnung wurde derDelta-TT-Cup zum ersten Mal in Italien implantiert und steht seitherauf dem Weltmarkt zur Verfügung. Im Anschluss an diese Erfahrung hatLima in den letzten 10 Jahren ein Produktportfolio für verschiedeneanatomische Bereiche von der Hüfte bishin zu den Extremitäten sowiemaßgeschneiderte Lösungen für patientenspezifische Bedürfnisse durchNutzung von TT entwickelt."Lima ist für seine Innovationen und für seinen Fokus aufvorklinische und klinische Forschung zur Unterstützung vonInnovationen bekannt. Dieser Meilenstein ist eine großartigeAnerkennung für Lima und für die Chirurgen, die uns unterstützen, diean diese Technologie schon vor 10 Jahren geglaubt haben und diediesen aufregenden Weg zusammen mit uns weitergegangen sind. DieserInnovation folgten viele andere. Lima wird weiterhin wachsen undLösungen entwickeln, die orthopädischen Chirurgen dabei unterstützen,das Fühlen in der Bewegung wiederzufinden", sagte Herr Luigi Ferrari,Corporate CEO von Lima.Über Lima CorporateLima Corporate ist ein weltweit tätigesMedizingeräte-Unternehmen, das rekonstruktive orthopädische Lösungenfür Chirurgen herstellt, die sich für die Verbesserung derLebensqualität ihrer Patienten einsetzen. Das in Italien ansässigeUnternehmen Lima Corporate hat sich auf die Entwicklung innovativerProdukte und Verfahren spezialisiert, um es Chirurgen zu ermöglichen,die ideale Lösung für jeden einzelnen Patienten zu wählen. DieProduktpalette von Lima Corporate umfasst große Implantate zurGelenkrevision und primäre Implantate sowie vollständigeExtremitätenlösungen, einschließlich Fixierungen.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie aufhttp://www.limacorporate.comhttps://www.limacorporate.com/repo/transfers/13/Lima_Corporate_Press_Release_TT_FINAL_EN_ITA.pdfLimacorporate spa, Via Nazionale, 52, 33038 Villanova di SanDaniele, Udine - Italien. Tel.: +39-0432-945511. E-Mail:info@limacorporate.com ,http://www.limacorporate.comPressekontakt:Melissa Della Putta +39-0432-945447melissa.dellaputta@limacorporate.comOriginal-Content von: Limacorporate SpA, übermittelt durch news aktuell