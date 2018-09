LimaCorporate vergrößert mit der meilensteinbasierten Übernahme von TechMah Medical LLC seinen digitalen Footprint im Bereich Orthopädie

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) -LimaCorporate, ein Vorreiter und Marktführer für den 3D-Druck vonorthopädischen Implantaten, gibt die meilensteinbasierte Übernahmevon TechMah Medical LLC ("TechMah Medical"), einemSoftwareunternehmen für medizinische Geräte mit Sitz in Knoxville,Tennessee, bekannt, um sein Hardwareportfolio um digitale Anwendungenzu ergänzen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/637371/Lima_Corporate_Logo.jpg )TechMah Medical wurde 2014 gegründet und konzentriert sich aufdigitale Technologien für die orthopädische Chirurgie, die sich aufdie Qualität der Versorgung auswirken und zu den Kostenvorgaben vonheute passen. Dr. Mohamed Mahfouz, Professor für BiomedizinischeTechnik an der University of Tennessee, ist der Gründer von TechMahMedical. Dr. Mahfouz verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in derOrthopädie und hat über 300 Schriften zu den Themen Implantatdesign,Bildgebung, Kinematik, Sensoren, Anthropologie und Forensikveröffentlicht. Er wird weiterhin mit TechMah Medicalzusammenarbeiten und ein langfristiger Partner von LimaCorporatewerden.Das Team von TechMah Medical besteht aus erstklassigen Forschernund Ingenieuren aus den Bereichen Bio-Wireless-Elektronik,Biomechanik, Bildgebung und Software und konzentriert sich auf dieHerausgabe von Software und intelligenten Instrumenten, die inKombination mit LimaCorporate-Implantaten eingesetzt werden.Zusammen mit ihrer internen 3D-Druckexpertise bringt dieseInvestition in Software-Know-how LimaCorporate durch hochinnovativedigitale Lösungen, die den Ansatz in der Chirurgie und derStandardinstrumentierung verändern werden, an die Spitze derdigitalen Transformation der Orthopädiebranche.Im Rahmen der Vereinbarung wird LimaCorporate die Finanzierung fürTechMah Medical bereitstellen. Die Übernahme wird abgeschlossen,sobald die wichtigsten Ziele der Produktentwicklung erreicht sind.Mit der Zeit wird LimaCorporate alleiniger Aktionär von TechMahMedical werden, während Dr. Mahfouz und sein Team weiterhin an demGeschäft beteiligt bleiben. Über die finanziellen Modalitäten wurdenkeine Angaben gemacht."LimaCorporate ist heute das innovativste und agilste Unternehmenin der Orthopädie und der ideale Partner für uns, um unsereTechnologie zu entwickeln und die Digitalisierung der Branchevoranzutreiben", so Dr. Mahfouz von TechMah Medical.Der CEO von LimaCorporate, Luigi Ferrari, kommentierte: "Wirfreuen uns über diese Transaktion und die Partnerschaft mit Dr.Mahfouz. In Kombination mit unserer bewährten Implantattechnologieund unseren 3D-Druckfähigkeiten kann LimaCorporate durch dieseÜbernahme ein starkes Standbein in allen digitalen Anwendungen rundum den vollständigen Gelenkersatz entwickeln, indem es Chirurgen eineneue intraoperative Erfahrung und den Patienten eine flexible,personalisierte Versorgung bietet."Informationen zu LimaCorporateLimaCorporate ist ein weltweit tätiges Medizingeräte-Unternehmen,das rekonstruktive orthopädische Lösungen für Chirurgen herstellt,die sich für die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Patienteneinsetzen. LimaCorporate hat seinen Geschäftssitz in Italien undwidmet sich der Entwicklung von innovativen Produkten und Verfahren,sodass Chirurgen für jeden einzelnen Patienten eine ideale Lösungauswählen können. Die Produktpalette von LimaCorporate umfasst großeImplantate zur Gelenkrevision und Primärimplantate sowie vollständigeExtremitätenlösungen einschließlich Fixierungen.Informationen zu TechMah MedicalTechMah Medical LLC ist ein Technologieunternehmen, das sich aufdie Lieferung orthopädischer Lösungen konzentriert. Wir entwickelninnovative Anwendungen, die die Erfahrung von Patienten und Ärztenwährend des gesamten Prozesses des Gelenkersatzes verbessern sollen.Unser Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren mit Sitz inKnoxville, Tennessee, ist bestrebt, die Qualität und Effizienz durchAnpassungen zu verbessern.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter:limacorporate.com (https://limacorporate.com)Limacorporate S.p.A.Via Nazionale, 5233038 Villanova di San DanieleUdine - ItalienTel.: +39-0432-945511E-Mail: info@limacorporate.comOriginal-Content von: Limacorporate S.p.A., übermittelt durch news aktuell