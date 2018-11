LimaCorporate debütiert SMR TT Hybrid Glenoid, erweitert Schulter-Portfolio

Udine, Italien (ots/PRNewswire) -LimaCorporate feiert mit SMR TT Hybrid Glenoid den jüngstenNeuzugang seines SMR Shoulder Systems.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/637371/Lima_Corporate_Logo.jpg )Das SMR Shoulder System ist eine Schultertotalprothese, die demChirurgen maximale Flexibilität je nach Pathologie des Patientenbietet. Weltweit wurde das System mehr als 150.000 Mal implantiert.SMR TT Hybrid Glenoid ist die erste Glenoidkomponente mit hybriderFixierung (anatomisch oder invers). Als Teil des SMR Shoulder Systemsist SMR TT Hybrid Glenoid als innovative Lösung für den Glenoidersatzausgelegt. Es bietet eine optimale Größenauswahl, Mismatch-Optionenund eine sichere Fixierung dank einer Kombination aus Polyethylen undTrabecular Titanium, LimaCorporates eigenentwickelte Technologie ausdem 3D-Drucker.Nach einer Pilotphase wurde SMR TT Hybrid Glenoid jetzt in den USAund in Neuseeland am Markt eingeführt. SMR TT Hybrid Glenoid hatebenfalls die CE-Kennzeichnung erhalten und wird im nächsten Februarbeim Paris Shoulder Course offiziell vorgestellt.Dieser Meilenstein wurde durch die Mitarbeit eines Gremiumserreicht, dem erfahrene Schulterchirurgen aus der ganzen Weltangehörten.In diesem Jahr wurden dem SMR Shoulder System vom britischenOrthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP) zwei Bewertungen verliehen(die ODEP-Bewertungen finden Sie unter odep.org.uk(http://www.odep.org.uk/)): 10A für SMR Reverse mit zementfreierFixation (Kombination aus Metall-Glenosphäre/Polyethylen-Liner), daserste marktgängige Reverse-System mit einer 10A-Bewertung, und 5A fürSMR Reverse HP mit zementfreier Fixation (Kombination ausPolyethylen-Glenosphäre/Metall-Liner)."Wir freuen uns außerordentlich darüber, dieses innovative Produktauf den Markt zu bringen. LimaCorporate erweitert damit seineSchulter-Portfolio und feiert seine einzigartige klinische Traditionauf dem Weg zu einer neuen Fixationsphilosophie", sagte LuigiFerrari, CEO von LimaCorporate.Informationen zu LimaCorporateLima Corporate ist ein weltweit tätigesMedizinprodukteunternehmen, das rekonstruktive und maßgefertigteorthopädische Lösungen für Chirurgen herstellt, die sich für dieVerbesserung der Lebensqualität ihrer Patienten einsetzen.LimaCorporate hat seinen Geschäftssitz in Italien und widmet sich derEntwicklung von innovativen Produkten und Verfahren, sodass Chirurgenfür jeden einzelnen Patienten die ideale Lösung auswählen können. DieProduktpalette von LimaCorporate umfasst große Implantate zurGelenkrevision und Primärimplantate sowie vollständigeExtremitätenlösungen einschließlich Fixierungen.Weitere Informationen zu dem Unternehmen finden Sie unterlimacorporate.com (http://www.limacorporate.com)Limacorporate S.p.A.Via Nazionale, 5233038 Villanova di San Daniele del FriuliUdine - ItalienT: +39-0432-945511E: info@limacorporate.comOriginal-Content von: Limacorporate S.p.A., übermittelt durch news aktuell