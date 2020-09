LimaCharlie erhält von Lytical Ventures Seed-Finanzierung in Höhe von 500.000 USD zur Wachstumsbeschleunigung von Security Infrastructure as a Service (SIaaS)

Walnut, Kalifornien (ots/PRNewswire) - LimaCharlie, der Marktführer für Information Security Infrastructure as a Service (SIaaS), konnte eine Seed-Finanzierung sichern, um sein Wachstum zu beschleunigen und auf seinen bisherigen Erfolg aufzubauen.LimaCharlie ist der marktführende Lieferant von komponentengesteuerten (oder individuell zusammengestellten) cloudbasierten Universaltools und Infrastruktur für Informationssicherheit. Entsprechend des Konzepts von Amazon Web Services zur Bereitstellung cloudbasierter Webanwendungen und Lösungen für Unternehmen bietet LimaCharlie Unternehmen Informationssicherheitstools und -infrastruktur an. Unternehmen, MSSPs, SOCs, DevOps, IoT-Unternehmen, Forscher und Studierende nutzen das umfangreiche und wachsende Produktangebot von LimaCharlie, um auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene skalierbare Informationssicherheitstools und eine entsprechende Infrastruktur zu erhalten. Dieser Infrastrukturansatz ist einzigartig im Sektor für Informationssicherheit. Das Team hat ein spannendes Technologieangebot mit einem leichten, plattformübergreifenden Sensor erstellt, um Sicherheitsteams eine beispiellose Übersicht über Endgeräte zu bieten. Einfach ausgedrückt, kann LimaCharlie auf sämtlichen Geräten von Servern bis zu Mobiltelefonen eingesetzt werden und die gleichen Informationen und Kontrollmöglichkeiten über ein Cloud-Portal bieten. Angesichts einer steigenden Zahl externer Mitarbeiter, verstärktem Einsatz von privaten Geräten und nicht vertrauenswürdigen Netzen bietet LimaCharlie eine kostengünstige Möglichkeit zur Überwachung von Ereignissen in dieser neuen Wirklichkeit.Lucas Nelson, ein Gründungspartner von Lytical Ventures, kommentierte: "LimaCharlie ist ein unglaublich innovatives Produkt, das den Sektor für Informationssicherheit revolutionieren wird. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit einem solch talentierten Team, das unermüdlich an dieser Technologie arbeitet. Mit der Migration von Unternehmen zur Cloud benötigen sie für ihre Endgeräte eine cloudnative Lösung.""Wir freuen uns sehr auf eine Neugestaltung des Sicherheitsmarktes sowie auf eine maßstabsgerechte vereinfachte Anwendung und Entwicklung von Technologien zur Informationssicherheit." - Maxime Lamothe-Brassard, Gründer von LimaCharlieInformationen zu Lytical VenturesLytical Ventures, eine Tochtergesellschaft von Lyrical Partners, ist ein in New York ansässiges Venture-Unternehmen mit Fokus auf Corporate Intelligence, einschließlich Cybersicherheit, Daten und Analyse sowie künstlicher Intelligenz. Das Expertenteam von Lytical verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit domainrelevanter direkter Finanzierung im Frühstadium.Informationen zu LimaCharlieLimaCharlie ist ein renommiertes Unternehmen für Sicherheitssoftware und -infrastruktur. Das Unternehmen mit Sitz in Walnut, Kalifornien, führt ein neues Modell zur Bereitstellung von Informationssicherheitstools und -infrastruktur ein, einschließlich seiner Möglichkeiten im Bereich Endpunktdetektion und Reaktionsfähigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter LimaCharlie.io oder folgen Sie uns @limacharlieio.LimaCharlie Media Relations, (604) 802-5683, answers@limacharlie.ioOriginal-Content von: Refraction Point / Lima Charlie, übermittelt durch news aktuell