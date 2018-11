"Lilys Strandschatz Eiland" (KiKA) für Emmy Kids Award nominiert / Preisgekrönte Animationsserie im internationalen Wettbewerb (FOTO)

Erfurt (ots) -Die zweite Staffel der Animationsserie "Lilys Strandschatz Eiland"(KiKA) ist für einen International Emmy Kids Award in der KategorieVorschule nominiert. Das gab die International Academy of TelevisionArts & Science bekannt. Die Verleihung des Awards findet am 9. April2019 in Cannes statt.KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk: "Ich freue michsehr, dass unsere Formate auch international gewürdigt werden. Dieszeigt einmal mehr die Relevanz von Kinderfernsehprogrammen auch überGrenzen hinaus. Die Nominierung ist schon ein großer Erfolg."Die fünfjährige Lily lebt zusammen mit ihrem Vater auf der Insel"Strandschatz Eiland". Sie wohnen in einer kleinen Strandhütte, diebis unter das Dach mit allerlei Schätzen gefüllt ist, die das Meer amStrand anschwemmt. Während ihr Vater aus Strandgut Möbel zimmert,sprüht Lily vor Ideen und schafft aus unscheinbaren Fundstücken wieSpecksteinen, Keramikscherben und Plastikkordeln kleine Tierfiguren.So entsteht in ihrer Fantasie eine Welt voller Freundschaft undAbenteuer."'Lilys Strandschatz Eiland' stellt in mehrfacher Hinsicht eineBesonderheit dar: Grafisch regt das aufwändig gestalteteLegetechnik-Design die kindliche Kreativität an und setzt damitgleichzeitg Impulse für mehr Umweltbewusstsein und zum Upcycling.Inhaltlich fördern die Geschichten das soziale Verhalten und stellenden Wert von Freundschaft in den Mittelpunkt", so Sebastian Debertin,Leiter der KiKA-Redaktion Fiktion und Programmakquisition.Die Serie mit fantasie-anregenden Geschichten gewann 2016 denBritish Animation Award als beste Vorschulserie sowie den PRIXJEUNESSE INTERNATIONAL 2016 in der Kategorie "Fiktion bis 6 Jahre"und wurde für den "Tricks for Kids"-Wettbewerb des 23.Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart ausgewählt. In diesemJahr wurde die Serie als Beste Animation mit einem Irish Film andTelevision Award ausgezeichnet.In der Adventszeit zeigt KiKA "Lilys Strandschatz Eiland" ab 7.Dezember von Montag bis Freitag um 8:10 Uhr. Mit der Premiere derWeihnachtsfolge "Weihnachtsmann in Not" verkürzt KiKA an Heiligabendum 8:35 Uhr das Warten auf die Bescherung. VerantwortlicheRedakteurin bei KiKA ist Tina Sicker.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell