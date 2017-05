Köln (ots) - Ihr größter Wunsch ist ein weiteres Kind mit EhemannBoris Becker. Aber, weil sie an der Gebärmutterkrankheit Endometrioseerkrankt sei, "ist es ganz schwer für mich, schwanger zu werden.Aber, so sagte Lilly Becker am Mittwochabend live bei stern TV: "Ichversuche es noch einmal - ein paar Mal."Öffentlich über ihre Krankheit zu reden, falle ihr nicht schwer,versicherte die 40-Jährige im Gespräch mit Steffen Hallaschka. ImGegenteil. Denn nur so könne sie anderen helfen: "Es ist ein großesProblem für Frauen. Aber wenn man nicht darüber redet, wissen vieleFrauen auch nicht, dass sie es haben."Lilly Becker ist eine von Millionen Frauen, die an Endometrioseerkrankt sind. Allein in Deutschland ist jede zehnte Frau von derWucherung der Gebärmutterschleimhaut betroffen, die zurUnfruchtbarkeit führen kann und mit extrem starken Schmerzen vor oderwährend der Periode einhergeht. Lilly Becker merkte schnell, dassirgendwas mit ihrem Körper nicht stimmte. "Von einem Moment auf denanderen hatte ich so starke Schmerzen, dass ich kurz davor war, dasBewusstsein zu verlieren."Oft bleibt die Krankheit aber unerkannt. Im Schnitt wird sie erstnach sechs bis zwölf Jahren diagnostiziert. Lilly Becker ist daherfroh, dass sie "einen guten Arzt hatte, der sofort gesagt hat, wiroperieren das. Ich hatte da keine Chance, mich anders zuentscheiden", sagte sie live bei stern TV.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@isterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell