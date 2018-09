Lilli und Til Schweiger im Vater-Tochter-Interview

Hamburg (ots) - Til Schweiger, 54, und seine zweitälteste TochterLilli, 20, sprechen diese Woche in GALA (Heft 39/2018 ab morgen imHandel). Dabei geht es auch um das Kussfoto der beiden, das kürzlichin den Sozialen Medien für Aufregung sorgte. Erstmals äußert sichjetzt Lilli dazu: "Ich finde es total grotesk, (...) dass Leutedenken, dass mein Vater mich drängen würde, ihn zu küssen", sagt siezu GALA. Und Til Schweiger ergänzt: "Für mich ist es normal, meineKinder zu küssen. Ich habe meinen Kindern auch 20-mal am Tag gesagt,dass ich sie liebe. Sie waren schon fast genervt und meinten: 'Dashast du mir doch heute schon zehnmal gesagt!'" Um ihre Meinung zubekräftigen, haben sie sich in GALA erneut küssend fotografierenlassen.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell