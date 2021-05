Lilium: Flugtaxi-Start-up direkt nach dem Börsengang kaufen?

Auf eine Lilium-Aktie warten Investoren schon lange. Das Flugtaxi-Start-up weckt Fantasien von einer elektrifizierten Luftfahrt.

Bei der Elektrifizierung der Straße zögerten deutsche Unternehmen lange und versuchen nun hastig zu retten, was zu retten ist. In der Luft könnten hiesige Unternehmensgründer hingegen die Nase vorn haben.

Die Amerikaner haben Elon Musk. Wir haben Frank Thelen. Der Lilium-Investor ist hierzulande vor allem durch die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt.

Eine spannende Vision und ein bekannter Investor. Diese Kombination hat schon so manchen Aktienkurs zum Glühen gebracht.

Im Laufe des zweiten Quartals 2021 soll es endlich so weit sein: Lilium geht über Umwege an die Börse. Finger weg oder sofort kaufen?

Lilium hat sich für einen besonderen Börsengang entschieden

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Lilium plant keinen normalen Börsengang. Stattdessen möchten sich die Münchener mit dem US-SPAC Qell Acquisition zusammentun.

Eine SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ist zunächst nichts weiter als eine leere Firmenhülle ohne wirtschaftliche Tätigkeit. Derartige Konstrukte sammeln Geld ein, um sich zu irgendeinem Zeitpunkt mit privaten Unternehmen zusammenzuschließen.

Das klingt ziemlich dubios. Gut möglich, dass diese Art des Börsengangs für Lilium handfeste Vorteile hat.

Doch bei neuen Finanzkonstrukten bin ich seit jeher skeptisch. Ich mag die gute, alte Unternehmensbeteiligung.

Das Produkt ist extrem spannend

Wie auch immer Lilium es an die Börse schafft: Am Ende zählt das Produkt und das Geschäftsmodell.

Das ist im Kern das, was ich kaufen will – oder eben nicht. SPAC hin oder her.

Die Vision ist vielversprechend. Der Prototyp des Lilium-Flugtaxis verfügt über 36 Elektromotoren und kann senkrecht starten. Laut eigenen Angaben sollen die Kosten pro Kilometer denen herkömmlicher Taxis ähneln.

Bis 2024 soll der 7-Sitzer zugelassen sein. Für 2023 plant man erste Flüge. So weit, so gut!

Ein Detail entscheidet alles

Die Pläne zeigen: Lilium taugt nur als langfristige Investition. Bis das erste Flugtaxis abhebt, werden noch einige Jahre vergehen. Die Serienproduktion dürfte eine weitere Hürde sein. Diese Aufgabe hat sogar Elon Musk beinahe in den Wahnsinn getrieben.

Der ordentliche Investor wartet selbstverständlich zuallererst auf handfeste Zahlen. Ich würde mir hingegen den Prototypen ganz genau ansehen.

Mich interessiert vor allem die Akustik. Wer schon einmal eine kleine Drohne mit 4 kleinen Elektromotoren geflogen hat, kann sich ausmalen, wie 36 Elektromotoren klingen.

Das mag auch der Grund sein, warum es Elon Musk mit seiner Boring Company unter die Erde zieht. Seine Logik: Dreidimensionaler Verkehr ist die Zukunft. Aber nicht oberirdisch. Eine akustische Verschmutzung in großem Ausmaß werden die Menschen niemals tolerieren.

Wer wird am Ende recht behalten: Elon Musk oder Frank Thelen? Entscheide selbst!

Der Artikel Lilium: Flugtaxi-Start-up direkt nach dem Börsengang kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021