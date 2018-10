Lil Wayne, Ms. Lauryn Hill, Meek Mill, Anderson .Paak & andere Künstler erheben auf der vierten jährlichen TIDAL X: Brooklyn gemeinsam ihre Stimmen für eine Reform der Strafjustiz

Das Benefizkonzert findet am 23. Oktober 2018 im Barclays Centerstatt.New York (ots/PRNewswire) - Die globale Musik- undUnterhaltungs-Streaming-Plattform TIDAL hat heute das Lineup für dasvierte jährliche "TIDAL X: Brooklyn" bekanntgegeben. DasBenefiz-Konzert umfasst Auftritte von Lil Wayne, Ms. Lauryn Hill,Meek Mill, Anderson .Paak, Kaskade, Normani, Kodak Black, TeyanaTaylor, Bazzi, Lil Skies, Mozart La Para, Black Thought, Queen Naija,The Lox, Vic Mensa, BlocBoy JB, DaniLeigh, Danielle Bradbery, JayCritch, Snoh Aalegra, SiR, Westside Gunn, Conway, Arin Ray, JacobBanks, Cautious Clay und Patrick Droney.In diesem Jahr kommen die Künstler zusammen, um die Reform derStrafrechts im ganzen Land zu unterstützen. Dank der diesjährigenSponsoren wie Puma, D'USSE, American Family Insurance, Stoli Crushed,Sprint und Barclays Center werden hundert Prozent derNetto-Ticketeinnahmen und Spenden gemeinnützigen Organisationen wie#Cut50 (https://www.cut50.org/), Equal Justice Initiative(https://eji.org/), Innocence Project(https://www.innocenceproject.org/) und REFORM(https://www.justicereformalliance.com/) zugute kommen.Fans weltweit können mehr zu dem Event erfahren, Tickets kaufen,spenden und sich am 23. Oktober auf den Livestream der Showeinstimmen, indem sie hier klicken: TIDAL.com/BROOKLYN(http://www.tidal.com/brooklyn).In den letzten drei Jahren haben die Benefizkonzerte von TIDAL Xmehr als 10 Millionen Dollar für soziale Gerechtigkeit,Katastrophenhilfe und Wiederaufbau sowie für Bildungszweckeeingespielt. Jedes Jahr unterstützen ikonische Superstars undaufstrebende Künstler Menschen in Not auf der ganzen Welt. Zu denbisherigen Künstlern gehören Beyoncé, Stevie Wonder, Jennifer Lopez,Alessia Cara, Jessie Reyez, Usher, Common und viele mehr.TIDAL X: BROOKLYN unterstützt das Engagement von TIDAL fürphilanthropische Initiativen und wichtige soziale Themen, die dieMusikszene mit Leidenschaft verfolgt. Darunter befinden sich LilWaynes Social Wave For Change, T.I.'s TIDAL X: Money Talk EducationChallenge sowie Initiativen zur sozialen Gerechtigkeit von A$AP Ferg,The LOX, Damian Marley, Dec. 99th und anderen.Informationen zu TidalTIDAL ist eine von Künstlern betriebeneglobale Musik- und Unterhaltungsplattform, die Künstler und Fansdurch einzigartige, originelle Inhalte und exklusive Events näherzusammenbringt.Der Streaming-Service ist in 53 Ländern verfügbar und hat mehr als58 Millionen Songs und 240.000 qualitativ hochwertige Videos inseinem Katalog. Darüber hinaus bietet er Original-Videoserien,Podcasts, Tausende von fachmännisch kuratierten Playlisten und dieEntdeckung von Künstlern über TIDAL Rising. Mit dem Engagement seinerEigentümer für die Schaffung eines nachhaltigeren Modells für dieMusikindustrie ist TIDAL in Premium- und HiFi-Klassen erhältlich -einschließlich Master Quality Authenticated (MQA) Aufnahmen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tidal.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/766982/TIDAL_X_Brooklyn.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/551889/TIDAL_Logo.jpgPressekontakt:Alisa Finkelsteinafinkelstein@mww.comOriginal-Content von: TIDAL, übermittelt durch news aktuell