Lightyear stellt weltweit erstes Solarauto für Langstrecken vor

Prototyp Lightyear One debütiert heute bei Sonnenaufgang imniederländischen KatwijkKatwijk, Niederlanden (ots/PRNewswire) - Lightyear, ein Pionierauf dem Gebiet der sauberen Mobilität, hat heute das ersteLangstrecken-Solarauto der Welt vorgestellt. Der Prototyp wurde beiSonnenaufgang im TheaterHangaar in Katwijk, Niederlande, einemausgewählten Publikum aus Investoren, Kunden, Partnern und Medienvorgestellt. Der TheaterHangaar befindet sich in einem Hangar desehemaligen Militärflugplatzes Valkenburg in Katwijk und bietet eineBühne, die sich um 360 Grad dreht. "Dieser Tag läutet eine neue Ärades Fahrens ein", kommentiert Lex Hoefsloot, CEO und Mitbegründer vonLightyear. "Zwei Jahre Träumen, Entwickeln und harte Arbeit haben zudiesem Meilenstein geführt, der uns unserer Mission einen großenSchritt näherbringt: Wir wollen saubere Mobilität für alle zugänglichzu machen."Lightyear wurde 2016 von Absolventen des Solar Team Eindhovengegründet, das 2013, 2015 und 2017 die Bridgestone World SolarChallenge gewonnen hat. Seit Firmengründung hat Lightyear bereitsmehrere Auszeichnungen, Förderungen und Support von wichtigenInvestoren erhalten. "Durch diese Unterstützung konnten wir einenfunktionstüchtigen Prototyp für das erste Langstrecken-Solarautoinnerhalb von nur zwei Jahren entwickeln. Wir haben bereits überhundert Fahrzeuge verkauft. Mit dem Lightyear One wollen wir zeigen,dass wir mit unserer Technologie eines der nachhaltigsten Autos desMarktes bauen können, das gleichzeitig hohen Komfort bietet."Das Besondere an der Entwicklung des Lightyear One ist dieinnovative Perspektive, die hierbei eingenommen wurde. Hoefslootführt aus: "Leistung und Performance ist für uns alle von jeher sehrwichtig, und wir konzentrieren uns unermüdlich auf verbesserteEffizienz und Sicherheit." Bei Lightyear geht es nicht umKonventionen. Stattdessen stehen die Gesetze der Physik imMittelpunkt, die vonnöten sind, um ein Auto zu entwickeln, das "dasBeste aus jedem Sonnenstrahl herausholt". Hoefsloot weiter:"Hauptziel dieses Autos ist es, dort anzusetzen, wo Elektroautos anihre Grenzen stoßen. Die Forschung hat gezeigt, dass Reichweite undfehlende Lademöglichkeiten immer noch die größten Bedenken sind, diees hinsichtlich der Elektromobilität gibt.""Wir lösen diese Probleme, indem wir auf höchste Effizienz, wirnennen es Utra-Effizienz, setzen. Das führt einerseits zu eineraußergewöhnlichen Reichweite von 725 Kilometern (Worldwide harmonizedLight vehicles Test Procedure - WLTP) bei einer relativ kleinenBatterie. Andererseits kann der Lightyear One direkt von der Sonneaufladen - sein Energieverbrauch ist extrem gering und es stehtEnergie für bis zu 20.000 Kilometer pro Jahr bereit. Zudem lassensich alle Ladeoptionen, die es gibt, einfacher anwenden, da beigleicher Energiemenge deutlich mehr Reichweite möglich ist. Dasbedeutet: Anwender laden von jeder Steckdose aus wesentlichschneller. Es sind bis zu 400 Kilometer pro Nacht an normalen 230Volt-Steckdosen möglich. Das ist toll für Roadtrips, denn es istkeine Ladeinfrastruktur notwendig."- Das Fahrzeug ist aus Hightech-Materialien gefertigt, um das Gewichtso gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die Sicherheit derFahrgäste zu gewährleisten.- Der Lightyear One wird von vier voneinander unabhängigen Rädernangetrieben, sodass beim Transport vom Motor zum Rad keine Energieverloren geht.- Dach und Motorhaube bestehen aus fünf Quadratmetern integriertenSolarzellen aus Sicherheitsglas, die so stark sind, dass einerwachsener Mann auf ihnen gehen kann, ohne Beulen zu verursachen.- Zusätzlich zur Solarenergie kann der Lightyear One an einer(Schnell-)Ladestation oder sogar an einer normalen Steckdosegeladen werden.Lex Hoefsloot betonte bei der Präsentation des Prototyps, wiewichtig es ist, jetzt zu handeln: "Der Klimawandel ist eines dergrößten Probleme, mit denen wir Menschen in unserer Geschichtekonfrontiert waren. Er ist eine so beängstigende Entwicklung, dass eruns beinahe lähmt. Deshalb haben wir beschlossen, genau das Gegenteilzu tun und zu handeln. Als Ingenieure glauben wir fest daran, etwasbewirken zu können. Der Lightyear One ist unsere große Chance, dieMobilität zum Besseren zu verändern." Hoefsloot hebt hervor, dass dieNatur schon immer eine große Quelle der Inspiration gewesen sei."Seit Jahrhunderten haben wir im Einklang mit der Natur gelebt. Mitden Technologien von heute haben wir nun die Möglichkeit, dies wiederzu tun. Indem wir bei Null beginnen, und die Gesetze der Natur alsOrientierungshilfe nehmen, wird die Natur zu unserem größtenVerbündeten bei der Entwicklung hocheffizienter Designs."Laut Hoefsloot ist das aber erst der Anfang. "Da neue Technologienhohe Stückkosten beinhalten, müssen wir in einem exklusiven Marktstarten. Der Lightyear One ist das erste Solarauto für Langstreckenmit erstaunlichen Spezifikationen. Die nächsten Modelle, die wirentwickeln wollen, werden deutlich weniger kosten. Darüber hinauswerden künftige Modelle für autonome und gemeinsame Fahrzeugflottenbereitgestellt, sodass der Kaufpreis auf eine große Gruppe vonNutzern aufgeteilt werden kann. In Kombination mit den niedrigenBetriebskosten des Fahrzeugs wollen wir Premiummobilität zu einemniedrigen Kilometerpreis bieten. Ein dritter, letzter Schritt wirdsein, wirklich nachhaltige Autos zu bauen, die erschwinglicher in derNutzung sind als die Kosten für das Benzin, das benötigt wird, um einVerbrennungsauto zu fahren. Dies wird sich in naher Zukunft als unserwichtigster Wendepunkt erweisen und den Weg für einenhundertprozentig nachhaltigen Fuhrpark ebnen."VerfügbarkeitLightyear wird 2021 mit der Produktion des Lightyear One starten.Die ersten 100 Fahrzeuge sind bereits reserviert. Über dieLightyear-Webseite (https://lightyear.one/countdown/countdown.html)können Käufer jetzt einen der 500 Lightyear Ones für eine Gebühr von119.000 Euro (voraussichtliche Lieferung im Jahr 2021) reservieren.Über LightyearDie Mission von Lightyear ist es, saubere Mobilität für alle undüberall verfügbar zu machen. Lightyear entwickelt Elektroautos mitenergieeffizientem Design und integrierten Solarzellen. Je nach Klimakönnen die Fahrer bis zu 20.000 Kilometer pro Jahr mit der Energieder Sonne fahren. Das schnell wachsende Unternehmen wurde 2016gegründet und beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter, das Teambesteht aus jungen Talenten und erfahrenen Experten aus derAutomobilindustrie, darunter ehemalige Mitarbeiter von Tesla undFerrari. Lightyear eröffnete auch eine eigene Produktionsstätte inHelmond. In weniger als zwei Jahren hat das Unternehmen über 20Millionen Euro aus Reservierungen, Investitionen und Zuschüssengesammelt. 