Lightning eMotors: Erleuchtend?

Das Autoelektrifizierungsunternehmen Lightning eMotors wird im Rahmen einer am Donnerstag angekündigten definitiven Vereinbarung durch eine Fusion mit der Zweckgesellschaft GigCapital3 Inc (NYSE:GIK) an die Börse gehen.

Die Aktien der SPAC stiegen nach der Ankündigung der Transaktion nach Geschäftsschluss um 20,6% auf 15,2 Dollar. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Lightning eMotors Inc. tragen und an der New Yorker Börse unter dem



