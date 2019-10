Der Lightning Procurement Carnival übernimmt mit über 2.000 Lieferanten die Führungrolle in der Beleuchtungsbranche - die kommende 24. Guzhen Lighting Fair

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Zhongshan, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "OriginalSource of Lighting for 6 Billion People Worldwide" findet vom 22. bis26. Oktober 2019 die 24. China (Guzhen) International Lighting Fair(https://en.jiagle.com/lighting-fair/) (Herbstveranstaltung) ("GILF")statt. Zeitgleich öffnet auch die Guzhen Lighting Manufacturing,Supply & Services Expo 2019 (Herbst) in Guzhen Town, Zhongshan City,Guangdong Provinz, ihre Tore.Die Messe wird von der China Association of Lighting Industry andder Stadtverwaltung Guzhen gesponsert, von Guzhen Lighting Expo Co.,Ltd. organisiert und von der Bezirksregierung Zhongshan unterstützt.Ausgehend von den Zentren der Beleuchtungsindustrie in Guzhen Townund der Übernahme des "1+7"-Vernetzungsmodus(https://en.jiagle.com/lighting-fair/sub-venues/) zwischenAusstellungs- und Lichtmetropolen ist die GILF auf den Überseemarktausgerichtet und spricht gleichzeitig den Inlandsmarkt an. DerHauptveranstaltungsort ist das Guzhen Convention and ExhibitionCenter, an das sich 7 Nebenschauplätze anschließen: Das Lihe LightingExpo Center, China Lighting Plaza, Star Alliance Global BrandLighting Center, Lighting Era Center, Besun Lighting Plaza, HuayuPlaza und China International Streetlight City präsentieren eineAusstellungsfläche von insgesamt 1.500.000 Quadratmetern. Sieversammeln über 2.000 hochwertige Unternehmen und eine große Vielfaltan Beleuchtungsprodukten.Die 24. GILF bietet neben den Ausstellungsbereichen fürKomplettbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Wohnbeleuchtung,kommerzielle Beleuchtung, Außenbeleuchtung, Maschinen & Geräte undLichtzubehör auch einen Sonderausstellungsbereich mit intelligentenBeleuchtungsprodukten und Speziallampen.Die Messe zieht hochwertige professionelle Einkäufergruppen ausOsteuropa, Südasien und Südkorea an und veranstaltet einmaßgeschneidertes "Hosted Buyer Program", um eine internationaleHandelsplattform aufzubauen.Während der Messe findet am 22. Oktober 2019 um 14:00 Uhr das "TheInnovation of Intelligent Agricultural Lighting Forum" statt. Es wirdvon der China Association of Lighting Industry und cali-light.comgemeinsam veranstaltet, um innovative Technologien, Normen, Produkteund andere Systemlösungen für intelligente landwirtschaftlicheBeleuchtung zu diskutieren und ihre gesunde und geordnete Entwicklungzu steuern. Die Eröffnungsfeier des Lighting Industry KnowledgeCenter & Energy Efficiency Labelling and Green Certification Seminar,das vom Zhongshan Guzhen City Productivity Promotion Centerveranstaltet wird, findet am 23. Oktober 2019 um 14:00 Uhr statt.Darüber hinaus findet am 22. Oktober 2019 um 14:00 Uhr auch dievon der Guzhen Lighting Expo. Ltd. und cali-light.com mitorganisierte"Denggle Online" statt. Dort werden einige Professoren vonrenommierten Universitäten Sitzungen zum Austausch von Berichtenabhalten.Vom 22. bis 24. Oktober 2019 finden auch eine Reihe vonherausragenden Seminaren und Foren statt, darunter "Lights & LightingIndustry Categories Salon 2019", "Embrace Overseas Sales Growth withBig Data", "LED Export Channels under the Initiative of Belt andRoad", "Opportunities in International Lighting Market" und "2019GILF Overseas Market Procurement Matchmaking".Die Messe bietet außerdem papierlose und intelligenteDienstleistungen wie Online-Voranmeldungen, Online-Zahlungen vor Ort,E-Kataloge, elektronische Einladungen und Reservierungen fürAussteller. Darüber hinaus wird der kostenlose Shuttle-Bus-Servicezwischen dem Flughafen Guangzhou Baiyun, dem Hafen Zhongshan, derStadt Guzhen, dem Stadtbahnhof Xiaolan und den Haupt- undNebengebäuden weiter optimiert. Des Weiteren bietet die Messe auchDienstleistungen vor Ort wie den Schutz des geistigen Eigentums,Expresslieferung, Gepäckaufbewahrung, Handy-Aufladung, Trinkwasser,Übersetzungen, Freizeitangebote, Automaten sowie einen kostenlosenLunch- und VIP-Lounge-Service für ausländische Käufer.Die GILF wird auch mit Denggle.com, einer B2B-Plattform,zusammenarbeiten, um den Ausstellern 365 Tage im Jahr eineununterbrochene Promotion zu ermöglichen.Wir freuen uns darauf, Sie vom 22. bis 26. Oktober 2019 in Guzhenzu treffen, um gemeinsam eine brillante Zukunft zu gestalten!Pressekontakt:Karmen WuTel: +86-760-2235-3188Website: www.denggle.comFacebook: @guzhenlightingfairE-Mail: Karmen.Wu@glexpo.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014030/Lighting_Fair.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014032/Guzhen_Light_Fair.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1014034/Lighting_Fair_Guzhen.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014029/Light_Expo.jpgOriginal-Content von: China (Guzhen) International Lighting Fair, übermittelt durch news aktuell