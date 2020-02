LightPath: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Kurs der Aktie LightPath steht am 16.02.2020, 01:34 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 1.3 USD. Der Titel wird der Branche "Elektronische Geräte und Instrumente" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir LightPath auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die LightPath-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das LightPath-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 0,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1,3 USD) ausgehend um -42,31 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält LightPath von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: LightPath erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 5,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,01 Prozent im Branchenvergleich für LightPath bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,28 Prozent im letzten Jahr. LightPath lag 42,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Die Aktie von LightPath gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 143,45 insgesamt 92 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 74,63 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".