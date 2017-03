Ligand Pharmceuticals: Irgendwann muss der Ausbruch einfach kommen!

Ligand Pharmaeuticals ist ein US-Biotech- und Pharma-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung neuer Wirkstoffe befasst. Wesentliche Produkte in der Pipeline sind gegen Krebs, Osteoporose, Pilzinfektionen, aber auch gegen Krampfanfälle, Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und Erkrankungen der Leber und der Nieren. Seit November sieht man die Aktie in einer volatilen Seitwärtsbewegung in einem Bereich zwischen 100,00 und 110,00 USD und die letzten beiden Tiefs sind jeweils höher, was eine Chance auf einen Ausbruch erhöht. Nach Hochs von über 200 USD in den Jahren 2000 und 2004 hatte sich die Aktie bis unter 50 Dollar begeben und im Jahr 2007 begann ein Abstieg von rund 100 Dollar auf bis zu 8,27 Dollar 2010. Die Erholung danach wurde im Jahr 2014 mit Kursen gestoppt, die in dem aktuellen Bereich liegen und danach wurde im August 2016 ein Jahreshoch bei 138,53 USD markiert, bevor es wieder in die 100-Dollar-Region zurück führte. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im Jahr 2016 um etwa 52% auf 109 Millionen USD steigern. Für das Jahr 2017 werden 130 Millionen Dollar geplant. Ligand hat einige sehr Interessante Wirkstoffe in der Pipeline und wenn es zu guten Meldungen aus der Entwicklung kommt, kann der Kurs nur nach oben gehen.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.