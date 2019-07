Liga der Industriellen u. Unternehmer: Ukraine soll Kampf gegen Korruption stärken & Transparenz bei Seehäfen-Zollabfertigung sichern

Kiew (ots) - Ukraine ist ein Land mit einer attraktiven geographischen Lage undihre Seehäfen haben ein großes Potenzial für die Entwicklung von Transport undLogistik. Der Seehäfenumschlagsverkehr der Ukraine erreichte im Jahre 2018 135,2Millionen Tonnen, das im Vergleich zu Vorjahr um 2% höher ist. Jedoch kann dasWachstum viel größer sein, wenn die Staatsorgane die Transparenz derZollabfertigung und der Ein- und Auslieferungskosten in den Häfen erhöhenwerden. Das ist eine Hauptidee der Erklärung, die heute die ukrainische Liga derIndustriellen und Unternehmer (ULIE) veröffentlicht wurde, von derNichtregierungsorganisation, die die Businessinteresse verteidigt.Nach Aussage vom ULIE-Vorstandsmitglied Volodymyr Bondarchuk, stellte aktiv derAssistent einer der Mitglieder des ukrainischen Parlaments (Maksym Maksymov)Ende 2018 der zusammen mit dem Direktor des ukrainischen Büros Maersk (RomanKoloyanov) neue Vereinbarungen über die Containerentladung (die mit den PKWgeladen sind) vor, die in den Häfen Tschornomorsk und Juzhnyi verwendet sollten.Diese Veränderungen hatten eine Möglichkeit der Containerentladung (mit den PKW)aus dem Schiff direkt auf dem LKW vorausgesehen und dann erfolgte eineBeförderung des Containers zum Aufenthaltsort der Logistikunternehmen, wo, sogarim Fall der Abwesenheit aller notwendigen Dokumenten, die durch das Gesetzvorgesehen ist, konnte man den Container für den zusätzlichen Preis entladen.Solch ein Verfahren ist ungesetzlich und erzeugt eine Korruption während derZollabfertigung von Waren in den ukrainischen Häfen. Darauf betonenULIE-Vertreter.ULIE hofft, dass das Maersk Hauptbüro auf dieses kriminellen Schema eineAufmerksamkeit schenkt, das von der ukrainischen Niederlassung des Unternehmensvorgeschlagen wurde und kann den Skandal vermeiden, der mit seiner Tätigkeit inder Ukraine verbunden ist. "Die Zollbehörden der Ukraine und das Ministeriumfür Infrastruktur sollen darauf reagieren und die Tatsachen der illegalenTätigkeit Maersk untersuchen", - sagte das USPP-VerwaltungsratsmitgliedVolodymyr Bondarchuk.Vor einigen Jahren haben internationale Massenmedien die Probleme mit dem Rufvon Maersk in Brasilien angeführt.Es gibt noch ein anderes Beispiel. Anfang August 2018 veröffentlichte eineandere Organisation, der Ausschuss für Logistik der EuropäischenBusinessassoziation, der die Interessen der Wirtschaft schützt, eine starkeErklärung über die Situation in der Nordwest-Region des Schwarzen Meeres durchdie Wirkung der staatlichen Umweltinspektion. Sie erklärten, dass ihreInspektoren die Befugnisse missbrauchten und sie verletzen als Ergebnis dasGesetz.Darüber hinaus stellten die Vertreter der Assoziation fest, dass die Situationin dem ukrainischen Zoll kritisch und ungünstig für Business bleibt.Kontakt:Volodymyr Bondarchuk, VerwaltungsratsmitgliedLiga der Industriellen und Unternehmer der UkraineKiew, st. Khreshchatyk 34+ 38044-278-3069,uspp@uspp.org.uaOriginal-Content von: Liga der Industriellen und Unternehmer der Ukraine, übermittelt durch news aktuell