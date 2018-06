In der Liga der Architekturpreise ganz oben / Deutscher Landbaukultur-Preis ausgeschrieben

Münster (ots) - Sie sind die Schönsten auf dem Land: VieleBauprojekte auf dem Land sind ausgesprochen gelungen und eine echteAugenweide. Der große Charme und der unverwechselbare Reiz unsererKulturlandschaft entstehen nicht zuletzt durch die Schönheit der Höfeund ihrer Gebäude und Gärten. Der Deutsche Landbaukultur-Preiswürdigt diese besondere Leistung von Bauherren und ihren Architekten.Die Bewerbungsfrist für die aktuelle Ausschreibung endet am 7.September 2018. Schirmherrin des Wettbewerbs istBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner; sie wird den Preis imFrühjahr 2019 in Berlin übergeben.Der Deutsche Landbaukultur-Preis, bundesweit im zweijährigenRhythmus ausgeschrieben, gehört zu den wichtigsten undhöchstdotierten Preisen in diesem Architektursegment. Bewerben könnensich Bauherren, die in Zusammenarbeit mit Architekten und/oderLandschaftsarchitekten landwirtschaftliche Gebäude, Gebäudeteileund/oder Außenanlagen in Deutschland neu errichtet oder umgebauthaben.Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird in zwei Kategorienvergeben:- Neue Gebäude, Gebäudeteile und/oder Außenanlagen sowie- Umbauten oder Umnutzungen von Altgebäuden, Gebäudeteilen oderAußenanlagen.Das können hervorragend gestaltete Wohnhäuser, Ställe, Scheunen undVerkaufsräume oder auch Ferienwohnungen und Gärten sein. DieBewerbungsunterlagen lassen sich mit wenigen Klicks von der Webseiteherunterladen: www.landbaukultur-preis.de. Die Bewerbungsfrist läuftbis zum 7. September 2018 (Posteingang).Pressekontakt:Stiftung LV Münster | Kirsten UenningHülsebrockstr. 2-8, 48165 Münster | Tel.: +49 25 01 801 1870 |kirsten.uenning@lv.deOriginal-Content von: Stiftung LV Münster, übermittelt durch news aktuell