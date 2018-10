Ligação Interchange - Ausstellung - BILD

Clemens Fürtler und Steinbrener/Dempf & HuberWien/Mürzzuschlag (ots) - Verkehr - der Gegenstand von LigaçãoInterchange - ist als Thema vielleicht wichtiger, auf jeden Fallnotwendiger als die Flüchtlingsdebatte. Man denke nur an dasStraßennetz, das größte Bauwerk der Menschheit.Seit Jahren beschäftigen sich Clemens Fürtler und dasKünstlerkollektiv Steinbrener/Dempf & Huber mit ganzunterschiedlichen Zugängen mit diesem Thema.Fürtler entwickelte «Bildmaschinen», kinetische Skulpturen ausModellbauteilen. Die filigranen architektonischen Gebilde, ineindrucksvollen Dimensionen, bewegen sich zwischen Faszination undKritik an Alltagsästhetik und Zivilisationswahn, rund um Fortbewegungund Raum in einer urbanen Welt.Steinbrener/Dempf & Huber thematisieren in ihren Werken dieKommerzialisierung des urbanen Raums, das Verhältnis von Zivilisationund Natur. Ihre Arbeiten im öffentlichen Raum sorgten wiederholt fürgroßes Aufsehen. In ihren aktuellen Studioarbeiten stellen sieZivilisationsstrukturen natürlichen Formen gegenüber.Die Ausstellung, in der auch Arbeiten zu sehen sein werden, dieClemens Fürtler und Steinbrener/Dempf & Huber gemeinsam entwickelthaben, zeigt internationale Sujets, sowie auch Ortsspezifisches zudiesem Thema.6. Oktober, 19 Uhr Vernissage - 4. November 2018Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Christoph Steinbrener0043 650 219 81 20steinbrener-dempf@chello.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7595/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Verein, der Apparat c/o Steinbrener/Dempf & Huber, übermittelt durch news aktuell