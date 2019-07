Lifta setzt erfolgreich auf emotionale Radio-Spots

Frankfurt am Main (ots) - Der Treppenlift-Anbieter Lifta ergänztseinen Mediamix mit einer Radiokampagne - und trifft dabei genau denrichtigen Ton, wie eine Spot-Analyse der AS&S Radio zeigt.Abschiednehmen vom geliebten Zuhause, weil die Mobilitäteingeschränkt ist? Ein heikles Thema, insbesondere für ältereMenschen. Der Treppenlift-Anbieter Lifta thematisiert in einememotionalen Radiospot die Liebe einer älteren Person zu ihremZuhause. "Da zu bleiben, wo Sie sich am wohlsten fühlen - in IhremZuhause", verspricht der Radiospot von Lifta. Eine Botschaft, die beiden Hörern ankommt und die Marke Lifta stärkt, so das Ergebnis einerAS&S Radio-Analyse.Bisher war Lifta vor allem mit TV-Kampagnen und Printanzeigenpräsent. Um die Markenbekanntheit bei Haus- und Wohnungseigentümernzu steigern, Kunden emotional abzuholen und Kaufanreize zu setzen,ergänzte Lifta den Mediamix um eine Radiokampagne in den Umfeldernvon WDR 2.Im Anschluss an den Kampagnenzeitraum testete die AS&S Radio denLifta-Spot mit der Spot-Analyse Radio (SARA). Dabei wurden 302 Hörervon WDR 2 hinsichtlich Spoterinnerung und Spotbewertung, Bekanntheit,Werbeerinnerung und Sympathie befragt - und zwar nicht nurpotenzielle Verwender von Treppenliften, sondern auch jüngere Hörerab 40, die bei diesem Thema oftmals als Vermittler gegenüber ihrenEltern auftreten.Ergebnis der Kampagnenanalyse: Den Hörern gefiel der emotionaleSpot - insbesondere den Nutzern zwischen 40 bis 49 Jahren. DieRadiowerbung wurde als einzigartig, kreativ, glaubwürdig, leichtverständlich und passend zu einem Anbieter von Treppenlift-Systemenwahrgenommen. Der Lifta-Spot generierte trotz des vergleichsweisemoderaten Werbedrucks eine Werbeerinnerung von überdurchschnittlichen48 Prozent. Auch die Marke profitierte: 80 Prozent der Hörerbestätigten, dass im Spot der Absender eindeutig zu erkennen ist, und53 Prozent sagten, der Spot passe zur Marke."Wir sind positiv überrascht, welche große Reichweite und Wirkungwir mit der Individualität unseres Hörfunkspots erzielen konnte", sodie Reaktion von Lifta auf die Ergebnisse der Kampagnenanalyse. DieKonsequenz: Für den weiteren Verlauf des Jahres plant Lifta weitereRadiokampagnen.Das Vermarktungsportfolio von AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. AS&S Radioist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH(AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot findensich unter www.ass-radio.de.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell