Lifestyle: Was steht jetzt noch aus?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Lifestyle am 12.07.2019, 17:50 Uhr, mit dem Kurs von 11.36 HKD. Die Aktie der Lifestyle wird dem Segment "Kaufhäuser" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Lifestyle auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,84 ist die Aktie von Lifestyle auf Basis der heutigen Notierungen 74 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (33,87) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30.05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Lifestyle damit 24,8 Prozent unter dem Durchschnitt (-5.24 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -4.55 Prozent. Lifestyle liegt aktuell 25,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Lifestyle investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,88 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel einen Mehrertrag in Höhe von 2,08 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.