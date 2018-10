Lifescan kündigt Innovation bei der EASD an: Das Blutzuckermessgerät OneTouch Verio Reflect(TM) mit dem Blood Sugar Mentor(TM)

Berlin (ots/PRNewswire) -Das System von OneTouch Verio Reflect(TM) umfasst den Blood SugarMentor(TM)1, der Muster analysiert, Patienten über Blutglukose-Trendsinformiert und personifizierte Anleitungen erteilt, wodurch einAnstieg oder ein Abfall des Blutzuckerspiegels über oder unter einengewünschten Wert rechtzeitig erkannt werden kann. Das Gerät verfügtauch über einen sogenannten ColorSure®-Dynamic-Range-Indikator(ColorSure® PLUS), der eine Erweiterung zur ColorSure®-Technologieder Marke OneTouch® ist. Die ColorSure®-PLUS-Technologie hilftPatienten, zu verstehen, wann ihr Blutzuckerspiegel sich einem oberenoder unteren Grenzwert nähert. Das Messgerät OneTouch VerioReflect(TM) stellt außerdem über die mobile App OneTouch Reveal®, dienach wie vor eine der am häufigsten heruntergeladenen Diabetes-Appsweltweit ist, individuelle nutzerbasierte Funktionen zur Verfügung2."Das System OneTouch Verio Reflect(TM) gibt personalisierteAnweisungen in Echtzeit und motiviert den Patienten basierend auf denvon ihm gemessenen Blutzuckerwerten. Das neue System kann im Laufeder Zeit auf den individuellen Patienten und dessen spezifischeBedürfnisse zugeschnitten werden," sagt David DeJonghe, Leiter desBereiches Portfolio Strategy bei Lifescan, Inc., der auch die Plänefür das neue Produkt während des Symposiums bekanntgab. "Lifescanblickt auf eine lange Tradition im Bereich der Innovation vonBlutzuckermesssystemen zurück. Wir werden uns auch weiterhin fürInnovationen zugunsten von Patienten einsetzen und unserenFortschritt mit Lösungen wie dem OneTouch Verio Reflect(TM) undunserer App für Diabetesmanagement, OneTouch Reveal®, vorantreiben."Das neue System ist der Höhepunkt eines von Lifescan gesponsertenSymposiums, im Rahmen dessen internationale Experten aus derDiabetes-Behandlung die weiterbestehende Notwendigkeit derSelbstmessung der Blutglukose (SMBG) sowie die Möglichkeiten vonvernetzten, mit Smartphones arbeitenden SMBG-Systemen darlegten undzudem den noch immer bestehenden ungedeckten Bedarf an konsistenterPatientenbetreuung und Interaktion betonten."Viele Menschen, die mit Typ-2-Diabetes leben, wollen ihreDiabetes-Erkrankung nicht zur Schau stellen, sondern damit diskretumgehen und Entscheidungsfreiheit haben, und das Tragen eines Gerätsrund um die Uhr gehört normalerweise nicht zu den bevorzugtenLösungen von Betroffenen. Ein Monitor zur Blutzuckerüberwachung istnach wie vor die genaueste und kostengünstigste Messmethode," sagteKatharine Barnard, Ph.D., Gastprofessorin für Gesundheitspsychologiean der Bournemouth University und der University of Southampton, undeine im Vereinigten Königreich amtlich zugelassene Psychologin, diesich auf die psychosoziale Wirkung und das Management von Diabetesspezialisiert hat. "Die Weiterentwicklung der vernetzten SMBG-Geräteder nächsten Generation wird den Zeitaufwand für Menschen mitDiabetes reduzieren und zum Diabetes-Selbstmanagement positivbeitragen, während Belastungen verringert werden können. Das ist einechter Gewinn."Das Symposium unter dem Vorsitz von Steven Edelman, M.D.,klinischer Professor für Medizin am Zentrum für metabolischeForschung und Gründer von "Taking Control of Your Diabetes (TCOYD)",einer gemeinnützigen Weiterbildungsorganisation für Diabetes, gabauch die Fertigstellung einer Konsensus-Stellungnahme mit folgendemTitel bekannt: "Die Brücke in die Zukunft: SMBG ist nicht tot; sieist unterbewertet." Diese Aussage ist das Ergebnis mehrerer Sitzungenunter Teilnahme diverser Diabetes-Experten und Interessengruppen imvergangenen Jahr zur anhaltenden Signifikanz der SMBG und dem damitverbundenen bestehenden erweiterten Potenzial. Die Autoren planen,die Stellungnahme noch dieses Jahr in einer Fachzeitschrift zuveröffentlichen.Das Messgerät OneTouch Verio Reflect(TM) wartet auf dieCE-Zertifizierung und soll im 4. Quartal 2018 in Frankreich auf denMarkt gebracht werden. Weitere EMEA-Märkte sollen im Jahr 2019folgen. Das Produkt wurde zudem bei der US-Arzneimittelbehörde (FDA)für die 510(k)-Zulassung und bei Health Canada zur Erteilung einermedizinischen Gerätelizenz eingereicht. Darüber hinaus erwartetOneTouch Ultra Plus Reflect(TM) - ein Blutzuckermessgerät mitdenselben Funktionen wie das Messgerät OneTouch Verio Reflect(TM),das OneTouch-Ultra-Plus®-Teststreifen anstelle derOneTouch-Verio®-Teststreifen verwendet - ebenfalls dieCE-Zertifizierung und soll im 4. Quartal 2018 in Deutschland undBelgien auf den Markt gebracht werden. Weitere EMEA-Märkte sollen imJahr 2019 folgen.Die mobile App OneTouch Reveal® ist als kostenloser Download fürApple®-Geräte im App Store® und für Android(TM)-Geräte über GooglePlay(TM) in 20 Ländern verfügbar, darunter Argentinien, Algerien,Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Chile, Frankreich,Deutschland, Indien, Italien, Irland, Mexiko, Portugal, Katar,Spanien sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, inGroßbritannien und den Vereinigten Staaten.Informationen zu Lifescan, Inc.Lifescan, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter vonBlutzuckermesssystemen - weltweit verlassen sich mehr als 20Millionen Menschen auf die Produkte der Marke OneTouch® für ihrDiabetes-Management, und die OneTouch-Verio®-Plattform demonstriertseit sieben Jahren nachweisbare Genauigkeit über 70.000 klinischeDatenpunkte hinweg3. In den USA ist Lifescan, Inc. das führendeUnternehmen für Blutzuckermesssysteme und die Produkte der MarkeOneTouch® werden von mehr Endokrinologen, Hausärzten und Apothekernempfohlen als jede andere Marke. Das neue System OneTouch VerioReflect® und das Messgerät von OneTouch Verio Flex® sind mit derColorSure®-Technologie ausgestattet, die unverzüglich anzeigt, wennder Blutzuckerspiegel innerhalb oder außerhalb seines Grenzwertsliegt, und mit der eingebauten Bluetooth®iSmart-Technologie könnenbeide Messgeräte drahtlos mit der mobilen App OneTouch Reveal®, einerder 10 am häufigsten heruntergeladenen Apps zum Diabetes-Managementweltweit, verbunden und nahtlos synchronisiert werden4. Sowohl dasOneTouch-Verio®-Reflect-System als auch das Messgerät OneTouch VerioFlex® kooperieren mit der mobilen App OneTouch Reveal®, sodassDiabetiker und Teams aus der Gesundheitsversorgung dabei unterstütztwerden können, wertvolle Informationen zu nutzen und bei derBewältigung von Diabetes einen weiteren Schritt nach vorne zu setzen.Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.OneTouch.com (http://www.onetouch.com/)Blood Sugar Mentor(TM) bezieht sich auf Pattern Messages, MentorMessages oder Awards Messages, die gemeinsam mit den Blutzuckerwertenangezeigt werden können2 R2G-Daten, August 20183 Setford, et al. Seven-year surveillance of the clinical performanceof a blood glucose test strip product. Journal of Diabetes Scienceand Technology (2017) 1-854 R2G-Daten, August 2018i Die Markenbezeichnung Bluetooth® und die dazugehörigenLogos sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG Inc.,und jedweder Gebrauch solcher Marken durch Lifescan Scotland Ltd. istlizenziert. 