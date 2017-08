"Life Forestry": Dem Klimawandel verantwortungsvoll entgegentreten

Stans (ots) - Eine der größten Herausforderungen für uns allestellt der Klimawandel dar, das ist den meisten bekannt. Derweltweite CO2-Ausstoss aller Kraftfahrzeuge hat einen maßgeblichenAnteil daran und wird derzeit öffentlich thematisiert. Alleine dieNatur mit den Waldbeständen dieser Erde, ist auf natürliche Weise inder Lage, das CO2 zu binden - jährlich bis zu 10 kg pro Baum.Damit tragen die Bäume zu verbesserten klimatischen Bedingungenbei, denn ohne unsere Wälder gäbe es kein Leben auf unserem Planeten.Auch die Qualität von Luft und Wasser wird durch Bäume reguliert.Allerdings werden pro Jahr etwa 9-10 Milliarden Bäume abgeholzt,weshalb es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Waldflächen auf einMinimum geschrumpft sind. Man kann nur effektiv dagegen steuern, wennprofessionelle Unternehmen wie die Schweizer Life ForestrySwitzerland AG durch konsequente Aufforstung die Beständesystematisch wieder vergrößern. Dabei steht derNachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund. Diese Strategie von LifeForestry bedeutet, dass auf ehemaligen Brachflächen wieder neuer Waldentsteht. In den vergangenen 15 Jahren wurde auf diese Weise eineGesamtfläche von über 50 Quadratkilometern wieder von Weide- oderBrachfläche in Wald umgewandelt.Gleichzeitig bietet die Life Forestry Switzerland AGinteressierten Investoren die Möglichkeit, über direkteBauminvestments Teil des globalen Klimaschutz-Engagements zu werden.Denn eine der Methoden, die am preiswertesten und einfachstenumzusetzen ist, um den Klimawandel aufzuhalten, ist die Aufforstung.Dabei gilt für Investoren: Ein sachwertorientiertes Holzinvestmentkombiniert ökologische und soziale Verantwortung mit attraktivenErtragsperspektiven. Laut aktuellem Ranking der Finanzanalysten desgrößten deutschen Finanzportals "finanzen.net" für das 1.Halbjahr2017, zählen Holzinvestments wieder mal zu den absolutenPerformance-Gewinnern bei den Rohstoffen. Die nachwachsende RessourceHolz hat dabei ein sattes Plus von 15,58% erzielt, weit besser alsandere Rohstoffe. (Gemessen vom Börsen-Handelsstart am 02.01.2017 biszum Handelsschluss am 30.6.2017) Ähnlich gut wie im Vorjahr, als dieErgebnisse bei 19,46% lagen.Damit haben die guten Prognosen für Edelholzinvestments eine realeBasis, gepaart mit hoher Qualität und Transparenz. Denn auchzukünftig werden Holzinvestments wie in hochwertiges, zertifiziertesTeak beste Chancen als Renditebringer eingeräumt, da Edelholz inhohem Maße nachgefragt wird, obwohl die Bestände sinken. Das treibtden Preis nach oben und erhöht gleichzeitig die Verantwortung, demKlimawandel entgegenzutreten. Dieser stellt sich die Life Forestrymit ihren Aufforstungsprogrammen in Mittel- und Südamerika - zusammenmit ihren Investoren, die die Baumbestände kaufen und das ProjektKlimaschutz aktiv mitgestalten.Die Investoren erwerben mit der Anzahl der gekauften Bäume einDirekteigentum, dessen Standort per GPS ermittelt werden kann undwelches es den Eigentümern erlaubt, ihre Baumbestände jederzeitpersönlich zu besichtigen. Entscheidend ist außerdem, dass alleTeakhölzer entsprechend den Standards des FSC (Forest StewardshipCouncil) bewirtschaftet und bereits teilweise zertifiziert sind, unddamit den Bedingungen nachhaltiger Forstwirtschaft entsprechen. Dennnur Plantagenholz mit legalem Herkunftsnachweis darf z.B. in Europaeingeführt oder verkauft werden. So schafft das eidgenössischeUnternehmen Life Forestry einen echten Mehrwert für Mensch und Naturund stellt sich seiner Verantwortung, die einem Hauptbestandteil derFirmenphilosophie entspricht.Pressekontakt:Life Forestry Switzerland AGHerr Lambert LiesenbergMühlebachstrasse 36370 StansSchweizTel: +41 41 632 6300Mail: info@lifeforestry.comwww.lifeforestry.comOriginal-Content von: Life Forestry Switzerland AG, übermittelt durch news aktuell