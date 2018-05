"Life, Animated - Die fantastische Welt eines Autisten" 90-minütiger Dokumentarfilm von Roger Ross Williams / Ausstrahlung am 11. Juli 2018, 22:45 Uhr im Ersten (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Im Alter von drei Jahren verstummte Owen Suskind plötzlich. DieDiagnose lautete Autismus. Durch einen Zufall entdeckte seine FamilieJahre später, dass ihr Sohn in der Welt der Disney-Trickfilme undderen animierter Charak-tere lebt. Owens Welt ist ein Leben fiktiverHelden in Animation. Seiner Familie gelang es, durch die Figuren aus"Peter Pan" oder "Der König der Löwen" wieder in Kontakt mit ihm zutreten. Mithilfe der Helden und der Moral der Geschichten schafft esOwen, die reale Welt um ihn herum zu verstehen und sein Leben zumeistern. Der Film "Life, Animated - Die fantastische Welt einesAutisten" von Roger Ross Williams beobachtet Owen über einen langenZeitraum, im Kreis seiner Familie, während Sitzungen bei seinemTherapeuten, und während seiner großen Rede bei der Abschlussfeier imCollege. Die Ausstrahlung ist am 11. Juli um 22:45 Uhr im Ersten.Leben in einer eigenen WeltDer Dokumentarfilm zeigt privates Archivmaterial der FamilieSuskind. Owen, ein gesundes und aufgewecktes Kleinkind, hörtplötzlich auf, zu sprechen. Er ver-schwindet völlig und scheinbarausweglos in seiner eigenen Welt. Jahre vergehen, in denen Owenausschließlich auf Disney-Filme zu reagieren scheint. Eines Tagesstreift sein Vater im Spiel eine Handpuppe über - Jago, den Sprücheklopfenden Papagei aus "Aladdin" - und fragt seinen Sohn: "Wie istdas eigentlich, wenn man so ist wie du?" Plötzlich und völligunerwartet spricht Owen seine ersten Worte seit Jahren und antwortetmit Dialogen aus seinen heißgeliebten Disney-Filmen.Realität als Fantasy oder Fantasy als Realität? Dabei werdenklassische Disney-Sequenzen neben Szenen aus Owens realem Lebengestellt: als Sohn, Bruder, Schüler und Freund. So kann der Filmzeigen, wie die Identifikation mit Disney-Figuren wie Simba, Jafarund Arielle ihm dabei helfen, seine eigenen Gefühle zu begreifen unddie Realität zu interpretieren. Künstlerisch gestaltete Animationenerwecken Owens detailreiche Fantasiewelt zum Leben. Sie lassen dasPublikum in seine ausgedachten Geschichten eintauchen, wenn er sichzum Beispiel vorstellt, wie er mit einem Heer an Disney-Kameradenalle Widerstände heldenhaft überwindet. Hiermit und durch denRückhalt seiner Familie kann sich Owen den Herausforderungen desErwachsenwerdens stellen.Der Film"Life, Animated - Die fantastische Welt eines Autisten" war 2016Gewinner beim Sundance Film Festival in der Kategorie "Beste Regie imDokumentarfilm" und er-hielt 2017 eine Oscar-Nominierung als BesterDokumentarfilm, gefolgt von einer großen internationalenPresseresonanz. Der Film ist eine Produktion von Motto PicturesProduction.Sendung:'"Life, Animated - Die fantastische Welt eines Autisten"", amMittwoch, 11. Juli 2018, um 22:45 Uhr im Ersten.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einver-standen sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Fotos über www.ARD-Foto.de. Akkreditierte Journalisten können denFilm im Vorführraum www.presse.daserste.de sowie im SWR Presseportalansehen unter www.presseportal.swr.de.Pressekontakt: Daniela Kress, daniela.kress@swr.de, 07221 92923800Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell