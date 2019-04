LifeScan ernennt Brian Heald zum neuen Head of Product

Ehemals bei Roche und Glutalor tätige Führungskraft wird daswieder unabhängig gewordene Unternehmen für Blutzuckermessungen beider Einleitung einer neuen Ära von Innovation, Wachstum und ExpansionunterstützenChesterbrook, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - LifeScan gab heutebekannt, dass Brian Heald, ein Veteran in der Branche fürDiabetes-Geräte, mit sofortiger Wirkung zum neuen Head of Producternannt wurde. Heald bringt mehr als 25 Erfahrung in der Entwicklungvon erfolgreichen Produkten zu LifeScan, einem weltweiten Marktführerfür Blutzuckermessungen und dem Hersteller der angesehenen OneTouch®Marke, auf die sich weltweit 20 Mio. Patienten verlassen.Heald war zuletzt Chief Executive Officer von Glutalor Medical,einem Hersteller und Vermarkter von fortschrittlicher Technologie fürkontinuierliche Blutzuckermessung. Während des Großteils seinerberuflichen Laufbahn war er in Führungspositionen bei Roche DiabetesCare als SVP Head of Global Research & Development und BoardDirector, SVP Head of Operations & Development für Nordamerika tätig."Wir sind hoch erfreut, dass wir in dieser spannenden neuen Ärader Unternehmensgeschichte von LifeScan mit Brian eineFührungspersönlichkeit gewinnen konnten, die eine großartigeErfolgsbilanz in unserer Branche nachweisen kann", sagte Val Asbury,President und CEO of LifeScan. "Während wir das Wachstum und dieExpansion unseres Unternehmens im Bereich des Managements vonDiabetes und chronischer Krankheiten verfolgen werden, kennt sichBrian bestens in der Branche für Diabetes-Geräte aus und weiß zudem,wie Innovationen erreicht und der Status quo hinterfragt werdenkönnen. Wir blicken mit Brian als Mitglied unseres Teams äußerstgespannt auf unsere Zukunft."Als Head of Product wird Heald alle Aspekte der Produktentwicklungleiten, einschließlich Forschung und Entwicklung, digitaleEntwicklung, regulatorische und klinische Angelegenheiten,Partnerschaften sowie The LifeScan Institute. Er wird außerdem fürdie Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in Zusammenarbeitmit den derzeitigen und zukünftigen strategischen Partnern vonLifeScan verantwortlich sein. Dazu gehört Welldoc, der Entwickler despreisgekrönten digitalen Therapeutikums BlueStar®, das Teil unsererOneTouch Reveal® Plus App ist und als erstes digitales Therapeutikumvon der FDA für Erwachsene mit Diabetes Typ 2 zugelassen wurde. "Ichfreue mich auf meine Tätigkeit bei einem Unternehmen mit derTradition von Patientenversorgung und Qualitätsprodukten, dieLifeScan nachweisen kann", sagte Heald. "Die Kombination dieser hochangesehenen Unternehmensgeschichte mit den zukünftigenWachstumschancen bietet uns ein grenzenloses Potenzial, noch mehrMenschen auf der ganzen Welt helfen zu können."Informationen zu LifeScanLifeScan ist ein weltweiter Marktführer für Blutzuckermessungenmit einer Vision für eine Welt, in der Diabetiker ohneEinschränkungen leben können. Weltweit verlassen sich mehr als 20Mio. Menschen auf Produkte der Marke OneTouch zur Kontrolle ihrerDiabetes-Erkrankung. LifeScan engagiert sich bereits seit mehr als 35Jahren unermüdlich für die Verbesserung der Lebensqualität vonMenschen mit Diabetes durch Entwicklung von Produkten, die sich durchEinfachheit, Genauigkeit und Verlässlichkeit auszeichnen. WeitereInformationen finden Sie im Internet unter www.LifeScan.com undwww.OneTouch.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/847255/Lifescan_Inc___Brian_Heald.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpgPressekontakt:Bridget Doherty+1-610-428-0038BDoherty@Lifescan.comOriginal-Content von: LifeScan, Inc., übermittelt durch news aktuell